El cierre vespertino de los centros de salud satura ya los hospitales

«He esperado casi cinco horas para que me viera el médico»

Juan llegó ayer al Hospital La Fe desde Catarroja a las once y media de la mañana, aquejado de un fuerte dolor de cabeza y visión doble que arrastraba desde hacía un día. «Sí es cierto que el triaje es rápido, pero luego, hasta las cuatro de la tarde no me ha visitado por primera vez el médico, por lo que han sido casi cinco horas de espera en una sala repleta de gente y sintiéndome mal», explicó.

Su mujer, Antonia, añadió que «tenemos que confiar en que en el triaje tengan en cuenta los casos que son más urgentes, porque con los síntomas de mi marido podría haber sido cualquier cosa». De hecho, tras la visita del facultativo se le ordenó un electro, analítica y un TAC, para el que tuvo que esperar dos horas más en otra de las salas.

A las ocho de la tarde se le comunicó que se quedaba ingresado en observación para hacerle más pruebas y descartar un posible trombo.

«Ha sido un día muy largo sentado en un silla esperando», comentó. «Lo peor de todo es que no sabes si lo que tienes es grave y si se tiene que tratar con rapidez, así que te desesperas conforme van pasando las horas», agregó este enfermo.