La Universitat paraliza los sistemas informáticos en plenos exámenes Exámenes en la Universitat de València, en una imagen de archivo. / Damián Torres Quejas de los alumnos por no poder acceder a calificaciones y materiales necesarios para las pruebas en estas fechas BEATRIZ DE ZÚÑIGA Martes, 16 enero 2018, 17:49

A primera hora de la tarde de hoy la Universitat de València ha remitido un correo electrónico a toda la comunidad universitaria que ha hecho saltar todas las alarmas entre los alumnos y el profesorado. En el comunicado la entidad pública advertía de la parada de todos los sistemas informáticos desde el viernes 19 a las 21 horas hasta el lunes 22 de enero a las 24 horas, dejando así a todos sin acceso a ninguna de las aplicaciones (correo electrónico y Aula Virtual) ni sistemas centrales durante la convocatoria de exámenes de enero que termina el día 26 de este mes.

Rápidamente, algunos miembros han mostrado su rechazo a esta decisión a través de las redes sociales y grupos estudiantiles, pues el Aula Virtual es el lugar donde la mayoría de profesores cuelgan las calificaciones académicas y numerosos materiales de estudio necesarios para pasar los exámenes.

El Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat ampara la decisión de adoptar esta medida técnica en la necesidad de trasladar físicamente todos los sistemas informáticos. Sin embargo, y pese a que no es la primera vez que se producen durante este curso interrupciones del sistema, las quejas de estudiantes y profesores vienen derivadas del periodo en que se ha decidido realizar tal parón, después de haber contado con todo el período de navidades para realizar tal actuación y en plenos exámenes de enero. Algunos miembros del profesorado ya se han puesto en contacto con la entidad electrónicamente para presentar su oposición.

Este es el correo enviado a los alumnos:

"Parada dels sistemes informàtics i biblioteques. Des del divendres 19 a les 21.00 h fins dilluns 22 de gener a les 24.00 h, es procedirà al trasllat físic de tots els sistemes informàtics de la Universitat de València. Aquesta intervenció requereix una parada tècnica de TOTS els sistemes centrals i, per tant, de TOTES les aplicacions (Aula Virtual, catàleg, correu electrònic, Web, espais de disc i núvol, wi-fi, etc.) Les biblioteques de Ciències Socials, d’Humanitats i Ciències de la Salut mantindran el seu horari especial de cap de setmana i de 24 hores però sense accés als serveis informàtics. La Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà” no tindrà corrent elèctric i romandrà tancada des del divendres 19 a les 21.00 hores fins al diumenge 21 a les 9.00 hores. Per aquesta raó, s’obriran diverses aules a l’Aulari Interfacultatiu amb accés pel carrer Primer de Maig. La Biblioteca obrirà el diumenge a les 9.00 h però els serveis informàtics no es restabliran fins a les 24.00 h del dilluns 22 de gener. Per a accedir a les biblioteques serà necessari identificar-se com a estudiant, professor o PAS de la Universitat de València. Lamentem les molèsties ocasionades. [Remitido por "Vicerectorat de Cultura i Igualtat" <direcciosbd @ uv.es>]".