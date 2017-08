Los turistas nacionales mantienen la Comunitat como destino preferente Un grupo de turistas, en la plaza de la Virgen de Valencia, ayer. / j. monzo Los hoteles rozan el lleno en un puente que sirve para mejorar aún más las cifras de ocupación del mes de agosto Miércoles, 16 agosto 2017, 00:22

valencia. En la costa valenciana se sigue hablando castellano preferentemente. Y catalán, y euskera, y gallego. El mercado nacional sigue siendo el que mantiene los buenos datos de turismo en la Comunitat, mientras únicamente en la Costa Blanca prevalecen los turistas extranjeros. En pleno puente de agosto, la ocupación hotelera supera el 95% y los restaurantes y bares de Valencia están a reventar, aunque la Federación de Empresarios Hosteleros de Valencia todavía no dispone de datos fidedignos.

El presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat (CET-CV) y de la Federación Hotelera, Luis Martí, aventuró ayer a preguntas de este diario que el puente se cerrará hoy con una ocupación «superior al 95%». De la misma opinión es Antoni Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), quien asegura que el puente les ha servido a los hoteles de parte de Alicante para llevar el porcentaje del 95 a cerca del 97 ó 98% de ocupación.

Martí explica, además, que los precios han aumentado un 7% con respecto al año pasado debido a la subida de la demanda. «Esperamos que haya mejor resultado que el año pasado por la combinación entre precio y ubicación». No se ha registrado ningún incidente. Según Martí, los principales países emisores son Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, donde el Brexit no ha provocado que los británicos decidan no viajar este verano.

Mayor explicó que el puente de agosto ha sido «raro, porque el lunes ha sido laborable para mucha gente y no han cogido puente». «Pero es temporada alta y la gente se queda alrededor de una semana, así que el puente se presta a rellenar las habitaciones que quedan», comentó Mayor. En opinión del presidente de Hosbec, los precios han crecido entre un 2 y un 3% con respecto a los del pasado año.

Mayor también indicó que la huelga de de personal de seguridad en el aeropuerto de El Prat apenas ha afectado a los hoteles de Alicante. De hecho, según datos facilitados ayer mismo por Aena, tanto los aeropuertos de Valencia como de Alicante han registrado cientos de miles de viajes. En El Altet, el día fuerte el sábado mientras en Manises fue el viernes. Ayer, el aeropuerto de Alicante tuvo 351 aterrizajes y despegues, que conformaron un total de 61.019 asientos. En Valencia, hubo 192 movimientos y 28.070 asientos. Durante todo el puente, el aeropuerto de Alicante registró 1.693 movimientos y movió 287.900 asientos. De Valencia partieron o llegaron 987 vuelos, lo que suponen un total de 139.612 asientos.

Chiringuitos llenos

En la ciudad de Valencia, a falta de datos oficiales lo cierto es que un paseo por las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal desvelaba ayer que las cifras que darán los hosteleros serán tan buenas como en temporadas anteriores. Miles de personas acudieron a las playas urbanas para disfrutar de un día festivo e hicieron uso de los restaurantes y chiringuitos ubicados a pie de arena.

Terrazas repletas surcadas por velocísimos camareros que no podían hablar jalonaban los alrededores de la playa mientras se servían decenas de paellas de todos los tipos. «Llevamos varios años viniendo a Valencia y volvemos todos los veranos, la relación calidad-precio es muy buena tanto en los hoteles como para comer», explicaba Luis, de Madrid, que esperaba para comer en un conocido restaurante del paseo de Neptuno con su familia, rastrillo y sombrilla en mano.

Las opiniones en los bares de la playa diferían entre aquellos que aseguraban que el año está siendo mejor que el año pasado («he tenido que contratar a más camareros», comentaba un gerente) y los que aseguraban que con respecto a 2016 las cifras de negocio han bajado: «No sé por qué será pero aquí sólo vienen italianos y la verdad es que se gastan muy poco. Los españoles se van más al sur pero no a la capital y aquí viene gente que ha llegado con un vuelo de bajo coste y con pocas ganas de dejarse el dinero».