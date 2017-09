El turismo más saludable Monumental carrasca ubicada en el término de Culla. / lp El investigador Diego López ha creado una guía para promover una forma diferente de visitar el patrimonio natural valenciano La Comunitat cuenta con decenas de árboles 'asombrosos' centenarios MARÍA BARBER VALENCIA. Domingo, 24 septiembre 2017, 01:58

En España, durante el siglo XX desaparecieron el 80% de los árboles monumentales. Incontables seres vivos no fueron capaces de sobrevivir a la mano del hombre pese a haber visto pasar el tiempo a través de sus ramas durante centenares de años. La deforestación no solo afectó, y sigue afectando, a los ejemplares más veteranos de nuestros bosques, sino a todas aquellas variedades consideradas «dignas» de formar parte del mobiliario de nuestros hogares. Con el objetivo de admirar «la grandeza» de los árboles monumentales que perduran en el territorio valenciano y con el propósito de «explorar la magia y la belleza» del lugar en el que estos están ubicados, el investigador y documentalista titulado en la Universitat de Valencia, Diego López, ha escrito el libro 'Árboles asombrosos de la Comunitat Valenciana. Guía de iniciación al turismo arbóreo monumental'.

A López, el gusto por las largas caminatas le llevó a recoger suficientes experiencias para poder elaborar una guía que sirviese de «introducción» para todos aquellos que quisiesen seguir sus pasos y adentrase en el mundo de estas «criaturas realmente extraordinarias». Esta nueva forma de visitar la Comunitat busca fomentar la inmersión de los valencianos en bosques, montañas, campos de olivos y zonas poco exploradas de nuestro territorio para practicar senderismo y que, de esta forma, se descubran ejemplares que cuentan con una historia centenaria y a los que los vecinos de las localidades cercanas les han dotado de nombre y apellidos.

En la guía de árboles monumentales elaborado por López aparecen decenas de ejemplares repartidos por las tres provincias que conforman la Comunitat Valenciana. Olivos, acacias, carrascas, ficus, madroños, pinos, tejos, robles y muchas más variedades conforman el paisaje centenario valenciano. Uno de los ejemplares más llamativos y característicos se encuentra en Canet lo Roig, localidad perteneciente a la comarca del Bajo Maestrazgo en Castellón. En concreto, hay un olivo milenario no sólo famoso por su antigüedad, sino también por haber sido protagonista de la película 'El Olivo' de Icíar Bollaín, uno de los filmes más laureados el pasado año en nuestro país. Al municipio donde se encuentra este árbol se la conoce como 'el pueblo de los olivos milenarios' por poseer la mayor concentración de estos ancianos ejemplares de toda Europa. Además, Canet lo Roig cuenta con otros atractivos turísticos como la Iglesia-fortaleza de San Miguel Arcángel, que fue construida en el año 1288 o la 'Serra Sant Pere', desde la cual se pueden hacer numerosas excursiones. Si lo que se desea es realizar rutas senderistas, la localidad se encuentra a menos de una hora en coche del Parque Natural de la Tinença de Benifassà, zona que presenta la flora y fauna más característica de la Comunitat.

De Castellón nos trasladamos a la provincia de Valencia, concretamente a la comarca del Valle de Ayora. Además del castillo que vigilia esta localidad desde el siglo XIII y de su conocida feria anual de la miel, se puede contemplar al majestuoso 'Roble de la Molinera'. El ejemplar tiene un tronco de casi 4 metros de diámetro, 26 metros de altura y 380 años de antigüedad. Si se quiere seguir disfrutando tanto de naturaleza como de fortificaciones centenarias, Xàtiva es la mejor opción. A tan solo una hora en coche se puede acceder a la ciudad que fue conquistada por Jaume I en el siglo XIII.

La capital del Turia no podía quedarse fuera de la lista de árboles majestuosos elaborada por el especialista Diego López. El ejemplar más antiguo de la capital es una carrasca con más de 200 años que se ubica en el centro de la ciudad. Aunque más jóvenes, Valencia cuenta con numerosos pinos, robles y palmeras. Muchos de ellos están en el Jardín Botánico de la localidad, punto de visita obligatoria para los amantes de la naturaleza. Aunque este lugar abarca gran parte de los monumentos naturales de la capital, hay algunos que están escondidos y solo unos pocos afortunados tienen la suerte de poder disfrutar de ellos. Un ejemplo es el ficus del patio de les Corts. Si se le desea visitar hay que esperar a que la institución pública realice jornadas de puertas abiertas o pedir cita previa.

Alicante es la última parada en el recorrido. El Paseo de Canalejas de la ciudad portuaria está resguardado por numerosos e imponentes ficus. En la capital de provincia también se pueden visitar las palmeras de la Explanada de España.

Perjuicio para los árboles

Todo este recorrido nos lleva a una pregunta fundamental: ¿Las visitas pueden perjudicar el estado de los árboles monumentales? Diego López explica que en la Comunitat existe una normativa «pionera» para proteger el patrimonio natural, la cual condena a altas penas a todo aquel que realiza cualquier tipo de daño a los árboles. «El problema es que realmente no se cumple», lamenta el experto. López recomienda que se aproximen grupos pequeños a los ejemplares, que lo hagan a pie, que la gente no se suba al tronco ni a las ramas y que no se pisen las raíces. Tampoco se ha de modificar el ecosistema en el que rodea el árbol porque esto podría alterarlo. Además, el investigador resalta que deberían dedicarse más recursos al cuidados de estos seres vivos por parte de las autoridades porque numerosos ejemplares «seguirían con vida», a día de hoy, si se les hubiese dedicado más atención. «Conocerlos es amarlos y hará más difícil que desaparezcan sin más por causas no naturales», reflexiona el experto.