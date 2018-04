Una de cada tres valencianas discapacitadas sufre violencia física, psíquica o sexual Mónica Oltra, Enrique Llín y Luís Vañó, ayer, en la presentación de la traducción al braille del pacto. / lp EFE VALENCIA. Viernes, 13 abril 2018, 00:34

La violencia de género es una lacra que se ceba especialmente con las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad. En concreto, como alertó ayer el presidente de Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi-CV), Luís Vañó, el 31% por ciento de las mujeres discapacitadas asegura haber sufrido o sufrir algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, frente al 12,5% de la población general. Vañó realizó estas declaraciones ayer en la presentación de la traducción al braille realizada por la ONCE del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Durante el acto se proyectó un vídeo en el que una mujer invidente confesaba que desde los once años fue violada por su padre y, aunque quiso denunciarlo, sus hermanos no le dejaron «por miedo y vergüenza».

En la presentación, además del presidente del Consejo territorial de la ONCE en la Comunitat, Enrique Llín, también participó la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien recordó que, precisamente, la traducción al braille es una de las medidas contempladas en el citado pacto valenciano.