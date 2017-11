Tráfico deja otros tres meses la mitad de cámaras sin funcionar por falta de mantenimiento Un panel apagado en la V-30. / damián torres El contrato no se firma al no tener el visto bueno de la Abogacía del Estado y la vigilancia de carreteras seguirá con deficiencias al menos hasta febrero ARTURO CHECA Viernes, 24 noviembre 2017, 00:31

valencia. Un año sin cámaras, con continuas caídas en la red, paneles de tráfico que no pueden señalar accidentes, atascos u otras incidencias de circulación y radares sin capacidad de sancionar a conductores infractores. Esta es la situación que se va vivir en la red viaria de la Comunitat, Albacete y Murcia, los territorios a los que da servicio el Centro de Gestión de Tráfico (CGT) de Levante, de hacer caso al anuncio efectuado la semana pasada por la Dirección General de Tráfico: que hasta febrero no se llevará a cabo la licitación y firma del contrato de mantenimiento de la citada infraestructura.

Tal y como reveló en exclusiva LAS PROVINCIAS a comienzos del pasado mes de octubre, en abril finalizó el acuerdo entre la DGT e Indra para las labores de reparación, conservación y mantenimiento. Se agotó y ya no se ha renovado, según denunció CSI-F, el sindicato que ha puesto el grito en el cielo con la cuestión. «Estamos a ciegas», ha sido una de las frases más repetidas todo este tiempo por los técnicos del Centro de Gestión de Tráfico.

La DGT reconoció inicialmente que la falta de ese contrato era la razón de que no estuvieran operativas muchas de las algo más de 130 cámaras disponibles en las carreteras de Valencia, Alicante y Castellón. Luego cambió la versión y achacó lo ocurrido a una avería en la red de fibra óptica que cercenó la comunicación entre cámaras, paneles, estaciones de transmisión de datos y el centro de gestión. Pero el pasado 15 de noviembre, durante la Mesa Delegada de la DGT, «reconocieron el problema» a preguntas de los representantes del CSI-F y achacaron la falta de contrato a la ausencia del «visto bueno del contrato por parte de la Abogacía del Estado», como indicaron desde el citado sindicato. «Está próximo a licitarse, pero no está previsto antes de febrero», fue el plazo indicado por Tráfico, según CSI-F, lo que deja en un año el periodo que va a estar la Comunitat con las cámaras y los paneles en precario. La CV-35, más conocida como la Pista de Ademuz, es de las pocas cuyos 'ojos' funcionan a pleno rendimiento, al ocuparse de las reparaciones otra empresa no afectada por la falta de contratación.

Proposición en Les Corts

Ahora mismo, de las más de 130 cámaras existentes en la red viaria de la región, la mitad no funcionan, según el CSI-F. En la propia web de la DGT se ven muchas apagadas. «Se ha firmado un contrato menor de mantenimiento correctivo de urgencia; el número de empleados de la empresa adjudicataria es limitado y no pueden mantener igual los equipos que con 64 trabajadores cuando había contrato integral», argumenta Ezequiel Archilla, delegado de Tráfico de CSI-F en la Comunitat. La labor de reparación se acrecentó con motivo del Gran Premio de Cheste, cuando se esperaba el desplazamiento de 200.000 personas por las carreteras en ruta hacia el circuito valenciano. Pero tras el 3 de noviembre, «el mantenimiento baja y las cámaras poco a poco se van 'cayendo'», indicó Archilla.

El Grupo Socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts para instar al Gobierno central a «aprobar el contrato definitivo de forma immediata y con urgencia». Los socialistas critican que no exista esa conservación permanente, «con el riesgo que ello conlleva para la seguridad vial». Ven positivo la firma de contratos puntuales con eventos como Cheste para eliminar el peligro, pero recuerdan que «el riesgo en las carreteras no es puntual».

Tráfico niega que la avería afecte a los radares. Los técnicos de los CGT sí sostienen que los inutiliza: «Cuando un radar o cinemómetro esta averiado o pendiente de revisión no puede guardar datos. Si está averiado no hace fotos, y además seria ilegal utilizar las imágenes para sancionar con el certificado de revisión caducado».