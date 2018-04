Annus horribilis para las guarderías Niños jugando en el patio de una escuela infantil, en una imagen de archivo. / S. TERCERO El sector denuncia la «inseguridad» de las trabajadoras con el nuevo modelo JOAQUÍN BATISTA Valencia Domingo, 29 abril 2018, 13:52

La llegada del Consell del Botánico supuso desde el principio cambios para la educación Infantil de primer ciclo que han sido muy criticados por el sector privado, el encargado en las últimas décadas de prestar este servicio no obligatorio, al quedar apartado de las diferentes políticas educativas.

Pasó con la introducción de aulas de dos años gratuitas en los Ceips públicos, un modelo apenas extendido en España que, sin embargo, se consolidará el curso que viene, cuando el proyecto dejará de ser experimental. Y coincidirá con una medida adicional, la más drástica y diferencial: la gratuidad para este tramo de edad en las 248 escuelas infantiles municipales de la Comunitat.

La posibilidad de que los privados se beneficiaran también de la gratuidad mediante ayudas públicas ha sido reclamada por el sector desde el principio, aunque sin éxito. Y se da la situación curiosa de que el malestar y las soluciones propuestas son compartidas por actores tradicionalmente antagónicos como son las patronales y los sindicatos.

El sindicato mayoritario alerta de que puede generarse «un despido masivo en diferido»

«Tanto los trabajadores como los titulares de los centros sienten que estas políticas comprometen su futuro. No estamos en contra de la gratuidad, ni de que la red pública llegue donde no hay oferta, pero no aceptamos la duplicidad de recursos, que se fomente un centro público y esto implique quitar uno privado de la misma zona», explican desde el sindicato mayoritario, Fsie. «Pedimos igualdad, todos los trabajadores merecemos respeto, seamos de la pública o de la privada», dicen.

La organización ha lanzado un comunicado muy crítico contra la extensión de la gratuidad en la red pública, pidiendo a la conselleria que «no deje caer» a los profesionales de la red, un colectivo de más de 5.000 trabajadores, la mayoría mujeres. Según argumentan, «viven desde hace meses en un clima de inseguridad insostenible» ya que «en el peor de los casos ven peligrar sus puestos de trabajo y en el mejor temen que se incremente la precariedad de sus contratos». Consideran además que puede producirse «un despido masivo en diferido».

Ayudas de las guarderías Ninguna empresa se presenta al concurso para gestionar las ayudas de las guarderías

La incertidumbre tiene que ver con lo difícil de competir contra la gratuidad, más allá de otros criterios como el proyecto educativo o la flexibilidad. De ahí que la propuesta del sindicato pase por dar las mismas oportunidades a todas las familias independientemente del tipo de centro que elijan.

«Se podrían financiar puestos escolares actualmente existentes en las escuelas infantiles de iniciativa social ya constituidas», señalan, lo que a su juicio favorecería la libertad de elección. Es la misma propuesta que plantean, más allá de matices, las tres patronales que representan a los titulares, que también consideran que al evitarse la duplicidad de redes se ahorraría dinero. Planteado de otra manera, todos con las mismas reglas de juego a nivel normativo -la regulación actual no es laxa precisamente- y desde el punto de vista económico.

Según los datos facilitados por la conselleria, el curso que viene se ofrecerán en la Comunitat 14.400 plazas gratuitas de dos años a través de los Ceips, las guarderías de los ayuntamientos y las escuelas infantiles de la Generalitat. 10.300 son de nueva creación, lo que implica un incremento superior al 250%. Es algo más que triplicar la oferta. Las cifras ayudan a explicar semejante nivel de contestación.

Coincidiendo con el pronunciamiento de Fsie ha llegado el posicionamiento de la asamblea general de Feceval, una de las patronales junto a Salvem y Acade-Adeiv. La organización pone el foco en la «discriminación» del sistema elegido por Educación para cumplir con la gratuidad en las escuelas municipales. Para estas, el bono infantil, la ayuda autonómica, cubrirá la totalidad del coste de la plaza. En el caso de las privadas, las familias recibirán una subvención parcial en función de su renta. Para Feceval se contraviene «el principio de igualdad de trato» de la Ley General de Subvenciones. «La administración educativa nos tiene acostumbrados a una planificación unilateral y sin diálogo», sentencian.