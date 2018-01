Los trabajadores de lavandería de La Fe temen perder sus empleos por la nueva adjudicación

Los 39 empleados del servicio de lavandería del Hospital La Fe no saben si mañana continuarán en sus puestos de trabajo. Según explicaron fuentes del colectivo, la nueva empresa adjudicataria del servicio no tiene la obligación de mantenerlos en sus puestos de trabajo porque, tal y como denuncian, la Generalitat no ha incluido la obligatoriedad de subrogar a los trabajadores en los pliegos de condiciones del concurso. Los actuales empleados lamentan que, después de diez años llevando a cabo el servicio de lavado y planchado de la ropa de uso hospitalario del departamento de salud La Fe y otros hospitales, «nos vemos ante la posibilidad de ser despedidos y perder nuestros puestos de trabajo si la nueva empresa adjudicataria no desea continuar con nosotros». Critican también que, mientras en otros servicios siempre se ha incluido una cláusula para dar continuidad a la plantilla anterior, en el de lavandería no ha sido así.