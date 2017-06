El tiempo: Aemet activa el aviso amarillo por calor en Valencia 01:30 Ha sido una noche muy cálida con 23ºC EUROPA PRESS Viernes, 16 junio 2017, 11:16

El interior de la provincia de Valencia y el litoral sur están este viernes en aviso amarillo por calor tras una noche muy cálida, según la actualización por temperaturas máximas realizada por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

Así, esta noche las mínimas no han bajado de 20ºC en gran parte del territorio de la Comunitat Valenciana y la ciudad de Valencia registró la noche más cálida ya que no descendieron de los 23.0ºC

Además, este jueves se registraron 12.000 descargas, 112 cayeron dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, en comarcas del noroeste de Valencia. Casi la mitad de las descargas de ayer se registraron entre las 16:00 y las 18:00 horas.