Termómetros a 40 grados Varios turistas se refrescan ayer por las calles de Valencia. / irene marsilla La mayor parte de la autonomía se encuentra en situación de máxima alerta por el riesgo de incendios forestales Jalance alcanza los 39,9º y hoy se prevé que continúen las altas temperaturas J. S. valencia. Sábado, 24 junio 2017, 00:37

Jalance se llevó ayer la palma con 39,9º. Fue la temperatura más alta de la Comunitat en una jornada marcada por el calor y en el que la Conselleria de Sanidad activó el nivel alto o naranja en 131 municipios. La situación se mantendrá hoy, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que no habrá cambios significativos respecto a las condiciones meteorológicas que se vivieron ayer.

En Ontinyent la máxima se situó en los 39,1º y en Alcoy se alcanzaron los 38,4º. También se registraron más de 35 grados en Orihuela (38,3º), Xàtiva (37,8º, un descenso de 3º respecto al jueves), Utiel (37,7º) o Bicorp (35,3º).

Las temperaturas en las capitales de provincia fueron un poco más suaves. Castellón, con 31,3º fue la más cálida seguida por Valencia (31º) y Alicante (30,4º).

Como dato anecdótico, el Palau de la Música de Valencia tuvo que suspender la programación de las actividades previstas para la tarde de ayer después de detectar una avería que impedía la llegada del aire frío al sistema de climatización.

Según resaltaron fuentes del auditorio valenciano, el Palau está acometiendo obras de mejora de la climatización y se ha detectado una avería en la válvula de pie del sistema de aspiración, lo que impide el correcto funcionamiento de la climatización.

A las 19.30 horas de ayer el Palau ofrecía el inicio del ciclo gratuito «L'estiu al Palau», con un programa en el que además se cerraba el Festival Ensems, y que tuvo que ser cancelado.

Previsiones

La situación, según apuntaban las predicciones meteorológicas, se mantendría hoy prácticamente sin cambios. Aemet resaltó que los termómetros seguirán en valores máximos especialmente en las localidades del interior sur de la provincia de Valencia. Además, la Agencia de Emergencias señaló que la mayor parte de la Comunitat se encuentra en situación de riesgo extremo por incendios forestales.

Según Aemet, hoy será el último día con temperaturas tan elevadas, ya que las previsiones apuntan a que durante la jornada de mañana se producirá un significativo descenso.

Desde la Agencia señalaron que los cielos se mantendrán despejados. En el interior de Castellón se espera nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco disperso y con tormenta por la tarde.

En cambio el domingo se producirá el gran cambio. Una borrasca que propiciará tormentas y un brusco descenso de las temperaturas, entre 10 y 12 grados, en numerosas zonas de España.

La borrasca, de origen atlántico, dejará mucha inestabilidad, precipitaciones y valores más agradables, avanzó a EFE Ana Casals, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien pronosticó que las temperaturas irán recuperando los valores habituales para esta época del año en la península.

En Valencia, el domingo se esperan 31º C, el lunes llegarán a 33º C y el miércoles bajarán a 29º C.

Ante esta situación la Conselleria de Sanidad ha activado hoy el nivel alto o naranja. De esta forma, se han activado las medidas para transmitir las recomendaciones de cara a prevenir los efectos del calor en la salud, en los colectivos más vulnerables, especialmente personas mayores, enfermos crónicos, personas socialmente aisladas, personas que trabajan en ambientes expuestos al calor y niños.

Además, desde Sanidad se recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, también se aconseja utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra.