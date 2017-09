Temor entre los padres de un colegio cercano Férrea vigilancia. Un guardia civil armado con un fusil de asalto comprueba la documentación de un vecino de la zona. / Jesús signes «En Alcanar nadie sabía nada hasta que la casa saltó por los aires», señala un vecino entre los nervios del barrio por la operación policial A. CH. VALENCIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:55

Una mujer en batín asomada a uno de los deslumbrantes adosados cercanos. Un jubilado que confesaba haberse como se había «afeitado a toda prisa y me he bajado». Una madre con ropa deportiva que se acercaba nerviosa al alcalde de Vinaròs, Enric Pla, con una sentida pregunta. «¿Qué hacemos con los niños, los sacamos del cole?», explicó al primer edil mientras señalaba el centro educativo, apenas a 50 metros del punto de la redada y con una cinta de 'no pasar' colocada incluso en mitad del patio, para que los menores no se acercaran demasiado a la valla situada junto al operativo. Un ciclista enseñando su DNI cauto a un guardia civil armado con un subfusil para poder entrar en casa. Decenas de vecinos y curiosos se apostaron ayer junto a la calle Yecla de Vinaròs para asistir, la mayoría en silencio y con cara seria, al registro y custodia del detenido. «Fíjate en Alcanar, nadie sabía nada de lo que había hasta que la casa saltó por los aires», apuntó inquieto un ciudadano.

A Juan Luis Hens difícilmente se le van a olvidar las seis de la mañana de la madrugada del viernes. «Mi perro ha empezado a ladrar y me he dado cuenta de que algo pasaba». Su vivienda comparte rellano con la casa escenario del arresto. Justo enfrente. «He puesto un ojo en la mirilla pero estaba todo negro». Al otro lado, la Guardia Civil había tapado todos los orificios con pegatinas de seguridad mientras se desarrollaba la 'operación Parca'. «Me he asomado al balcón y ya he visto todo repleto de agentes».

Incredulidad era también la sensación que acompañaba la reflexión de Juan Luis sobre las acusaciones lanzadas contra el joven magrebí. «¡Si hasta ayudaba a veces a mi mujer a subir la compra!», recordaba asombrado el vecino. El residente reconocía no obstante no saber demasiado de la vida de Said. «Habré hablado un par de veces con él, y de decirle hola y adiós, no más».

El vecino también recordaba que «las mujeres de la familia iban con velo, pero eso no significa nada, es su costumbre». Juan Luis oteó luego su portal, custodiado por media decena de guardias civiles. En el segundo piso lucía colgada una bandera de España. «Quién se lo iba a imaginar...», fue su moraleja antes de volver a casa a preparar la comida.