La telaraña del Daesh en la Comunitat Las detenciones superan a las de Cataluña y los expertos alertan de la «significativa importancia» de la red de apoyo logístico A. CHECA Martes, 7 noviembre 2017, 01:53

«Estos individuos no se considera que sean identificados como terroristas, en tanto en cuanto no preparan ni ejecutan acciones hostiles, pero sí son simpatizantes/afiliados al entorno radical que acaban siendo indispensables para alojar y apoyar a los que realizan los viajes en uno u otro sentido». La descripción se ajusta casi como un guante al perfil de Mohamed A., el intenso reclutador de yihadistas detenido ayer en Sagunto. Pero no forma parte de esta investigación, sino del informe de inteligencia 'El problema de los retornados' de AICS (Asesoria de Inteligencia y Consultoría de Seguridad), emitido a mediados del mes pasado por la agencia especializada.

«Hay localidades a lo largo de la franja costera valenciana que, por tener una menor presencia policial, son más factibles de ser usadas para albergar a estos individuos», subraya otro fragmento del análisis antiterrorista. La consultora indica cómo en la Comunitat hay una notable presencia de la comunidad musulmana -la cuarta región tras Andalucía, Cataluña y Madrid-, lo que permite una presencia de elementos radicales de «significativa importancia, lo que permite proporcionar un razonable apoyo logístico a los que realizan el viaje».

El informe señala concretamente la incidencia del riesgo de combatientes retornados desde Siria e Irak por los puertos de Valencia y Alicante, como ya publicó ayer LAS PROVINCIAS, pero pone sobre la mesa la incidencia de las redes de apoyo logístico del Daesh en toda la franja mediterránea, incluida la Comunitat.

La presencia de esta 'telaraña' de apoyo no sólo se desprende de informes como el de la consultora española, sino también de la estadística de arrestados. En los últimos dos años, un total de once personas han sido arrestadas en la región y acusadas de presunto reclutamiento, difusión de propaganda y colaboración con radicales, en las localidades que se puede consultar en el gráfico que acompaña a estas líneas. En ese mismo periodo, en Cataluña se produjeron nueve detenciones por idénticos delitos, lo que constata la notable incidencia de las redes logísticas en la Comunitat.

Arresto en la Comunitat Detenido en Sagunto un marroquí acusado de captar combatientes para el Dáesh

De hecho, en otra información adelantada el año pasado por LAS PROVINCIAS, los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado ya situaban la Comunitat como la tercera en cuanto al 'índice de radicalización yihadista', una variable confeccionada por el organismo de Interior con el número de inmigrantes y mezquitas, detenciones, incidentes islamófobos o sermones polémicos de imanes.

La estadística situaba la región sólo por detrás de Cataluña y Andalucía en cuanto a radicalidad islamista, y por delante de Madrid, a pesar de tener la capital mayor proporción de población musulmana. La presencia de la comunidad árabe en la Comunitat se hace palpable también con estadísticas como la de la Unión de Comunidades Islámicas de España: en la región hay 202 mezquitas, el triple que por ejemplo en Ceuta y Melilla.