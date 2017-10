Soriano: «No tenía 15 millones en casa. Es la mente calenturienta de Soler» Enrique Soriano, ayer, camino del juzgado. / efe El expresidente del Valencia CF declara que el confidente también le habló de secuestrar a su mujer y que le querían cortar orejas o dedos A. RALLO VALENCIA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:54

Vicente Soriano, empresario y expresidente del Valencia CF, recordó al tribunal uno de los episodios más desagradables de su vida: descubrir que era el objetivo de un inminente secuestro y que planeaban llevarlo a Francia escondido en una caravana. Si su familia no pagaba... «Entonces me iban a cortar algo -ayer no lo dijo, pero ya había revelado que era un dedo o una oreja- y mandárselo a ellos». Lo más sorprendente es que esta información tan sensible no se la comunicó la policía, lo hizo un hombre que primero dijo que era detective y se llamaba Richi y que terminó siendo Rachid, el supuesto jefe de la trama. Se reunieron durante una hora en el despacho del empresario. El interlocutor, que por entonces ya informaba a la policía, sólo le pidió: «Cuide de mi familia si me pasa algo». El presidente del tribunal subrayó lo extraño que resulta que un desconocido ofrezca toda esa información sin una contraprestación.

A lo largo de la conversación, el confidente nombró a Juan Soler como la persona que le había contratado y artífice de todo el plan. «Me habló también del grupo de colombianos». Le aseguró que no iba a seguir adelante con el rapto porque se había dado cuenta de que Soler «era muy mala persona». Soriano admitió que existe entre ellos una disputa económica por la fallida venta de las acciones del Valencia. No obstante, mantiene su tesis: «Las sentencias no son justas».

Soriano ha negado hoy que tenga un importante patrimonio oculto, según el dossier que preparó un detective. «Todo son patrañas», exclamó. Al margen del secuestro, también se habló del asalto a su domicilio, en pleno centro de Valencia, a 50 metros de donde vivía el propio Soler. «Yo no tenía ni 15 millones de euros ni 15.000 euros en mi casa. Eso sólo cabe en la mente calenturienta del señor Soler».

También compareció otro de los agentes de policía que investigó el caso. Repasó el amplio historial delictivo de Rachid, aunque recordó que los últimos 'chivatazos' que dio habían concluido en exitosas operaciones contra el tráfico de drogas. «Rachid es un vacilón, aparenta mucho, viste bien...Personalidad histriónica y petulante», le definió. Recordó cómo al principio desconfió porque aquello «era una historia rocambolesca». Avanzaron las pesquisas, siempre impulsadas por el confidente. Era Rachid quién les informaba de todas las reuniones y el que se ofreció a grabar una de las citas. Reconoció que el «dominio» de la información lo tenía el confidente. Se puso vigilancia discreta a Soriano y se realizaron seguimientos a Soler y Ciro d'Anna. Sin resultado. El policía sí declaró de manera precisa y extensa. El magistrado aprovechó para censurar al superior del agente, que el pasado miércoles «no se acordaba de nada».