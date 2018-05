Sindicatos mantienen que el Hospital de Alzira reconoce dificultad para encontrar profesionales Representantes del personal y directivos del centro celebran su primera reunión de trabajo entre críticas de falta de comunicación L. G. VALENCIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:12

Representantes sindicales que forman el comité de empresa del Hospital de Alzira aseguraron ayer que en el encuentro mantenido con los directivos del centro sanitario, estos reconocieron «problemas para encontrar ciertos profesionales, como por ejemplo médicos de familia y por eso algunos permisos se deniegan», tal como señalaron fuentes del comité de empresa.

Frente a las manifestaciones de representantes de los trabajadores, desde la dirección del hospital negaron que se hayan encontrado con dificultades para disponer de determinados profesionales. No obstante, señalaron que sí se había dado a conocer en la reunión por parte de algún sindicato la denegación de una excedencia por cuidado de hijos y ante ello explicaron que se advirtió en la reunión de que «esto no deber ser» e instaron a ver qué ha podido suceder, si bien insistieron en que no puede «ser porque por ley se conceden siempre».

La reunión de ayer, a la que también asistió el director general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Justo Herrera, era la primera de trabajo que celebraban las dos partes. El hecho de que el encuentro se celebrara 39 días después de la reversión había generado críticas entre algunos representantes sindicales.

Ayer, las fuentes consultadas en el comité de empresa aseguraron que los directivos también reconocieron en el encuentro «falta de comunicación». Ante ello desde el hospital explicaron a LAS PROVINCIAS que hay que tener en cuenta que los directivos llevan 39 días en sus puestos y «se atiende siempre que es posible».

En la reunión de ayer las partes no consiguieron abordar todos los temas, circunstancia que llevó a emplazarse para un nuevo encuentro que previsiblemente tendrá lugar antes de 15 días.

La razón por la que asistió el director general de Recursos Humanos responde, según la dirección del hospital, a que se iban a abordar cuestiones en materia de personal que son competencia de la Conselleria de Sanidad y que exceden por tanto la capacidad de gestión del equipo directivo del departamento de salud de la comarca de la Ribera.