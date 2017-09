Los sindicatos afirman que no hacen simulacros de incendio EP VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:51

Sindicatos de Justicia denunciaron que la Ley de Riesgos Laborales se incumple «año tras año» en los edificios judiciales, porque no se hacen simulacros de incendios ni los planes de emergencia están actualizados. Así lo puso de manifiesto en declaraciones a los medios de comunicación la delegada de Prevención de Intersindical, que ayer mantuvo una reunión con el resto de delegados de los diferentes sindicatos y con la Dirección General.

Preguntada por si funcionaron las medidas de seguridad, la delegada de Intersindical indicó que según les han comentado personas que trabajaban el domingo en el edificio y los vigilantes, no saltaron las alarmas ni los sistemas de emergencias. «La información que nos llega, todavía no segura, es que no saltaron las alarmas», dijo.

Del incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales fue informado el anterior Gobierno autonómico y el actual, «y no se han adoptado medidas», afirmó. «No se ha cumplido durante muchos años la ley. Hacemos pequeños avances en los planes de emergencia pero no hay simulacros», insistió.