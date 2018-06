El Síndic vuelve a censurar a Marzà por no facilitar informes a los padres Vicent Marzà informa sobre el decreto ley de plurilingüismo tras ser aprobado por el Consell. / j. c c./efe El Defensor del Pueblo le recuerda que debe entregar los documentos que se le piden en el plazo de un mes tras una queja de Fcapa J. BATISTA VALENCIA. Lunes, 4 junio 2018, 00:41

El Síndic de Greuges ha enviado a la Conselleria de Educación una resolución en la que afea su manera de proceder ante una petición de información de la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa), que solicitó el acceso a un manifiesto citado por el conseller Marzà en Les Corts para justificar su modelo lingüístico escolar.

En el escrito del Defensor del Pueblo, fechado a finales de mayo, se insta a Educación a que traslade una copia a los representantes de los padres, algo que todavía no se ha hecho pese a que la primera petición data de septiembre de 2017. También le recuerda que la normativa en la materia fija un plazo de un mes para dar una respuesta oficial.

El documento solicitado salió a relucir en el pleno extraordinario de Les Corts que sirvió para validar el decreto ley que mantuvo los programas lingüísticos suspendidos cautelarmente por el TSJCV en 1º de Infantil. En aquella sesión Marzà leyó extractos de un manifiesto firmado por profesores e investigadores de diferentes universidades, algunas extranjeras, que daban su aprobación al decreto de plurilingüismo, el que finalmente ha sido anulado parcialmente por los tribunales. «Toda esta gente es la que nos dice que está bien fundamentado y que lo que hacemos es lo mejor para nuestros niños», dijo el conseller.

Ante la importancia que le atribuyó al documento, Fcapa solicitó una copia el 11 de septiembre, así como información sobre su coste, elaboración y cualquier circunstancia relevante. La federación reiteró la petición el día 21, y ante la falta de respuesta acudió al Síndic al considerar que se contravenía la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a resolver estas peticiones.

La respuesta de la conselleria al Síndic llegó el 1 de marzo de 2018 -casi seis meses después- y decía que no puede atender la solicitud porque el documento «no ha sido elaborado ni es propiedad de la conselleria ni responde a encargo alguno ni ha supuesto coste». También reconoce que Educación «ha retrasado el cumplimiento de su obligación de contestar al escrito» y alega que no procedía la petición al no tratarse de información pública, según la define la Ley de Transparencia.

En su réplica Fcapa critica las demoras acumuladas y defiende que el documento sí debe tener la consideración de público, idea que comparte el Síndic al cumplirse las dos condiciones que fija la citada norma: obra en poder de la conselleria y aunque no haya sido elaborado por la administración ha sido adquirido, aunque sea gratuitamente, y fue utilizado en una comparecencia parlamentaria. También señala que no se ha alegado ninguno de los supuestos que recoge la ley para denegar peticiones de información.

En cuanto al retraso acumulado tras presentarse la petición, recuerda a la conselleria que las leyes de Procedimiento Administrativo y la de Transparencia fijan un máximo de un mes para resolverla. «Es muy importante respetar el plazo pues de lo contrario la información solicitada puede perder interés o utilidad», dice el Defensor del Pueblo.

«Es la segunda vez que el Síndic colorea la cara a la conselleria. Ya sucedió lo mismo con el informe de tres universidades públicas», recuerda el presidente de Fcapa, Vicente Morro, en referencia a otro documento académico en el que se apoyaba el malogrado decreto y cuya negativa a ser facilitado en su momento motivó otra resolución crítica de la institución valenciana.