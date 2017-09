El Síndic urge al Consell a cumplir con la concesión de viviendas sociales Una vivienda social de la Generalitat que sufrió ocupación. / monzó El defensor del pueblo recuerda que se debe garantizar a los afectados un alquiler antes de seis meses por la falta de pisos de emergencia J. A. MARRAHÍ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:10

valencia. La política de viviendas sociales de la Generalitat ha sido objeto de razonadas críticas por parte del Síndic de Greuges. El defensor del pueblo valenciano urge a la Conselleria de Vivienda a cumplir con la ley en la concesión de casas de alquiler social a las personas sin recursos que, por derecho, deberían ser auxiliadas y que llevan años en lista de espera por la falta de un parque público de inmuebles acorde a la enorme necesidad.

Es lo que remarca José Cholbi tras la queja de un vecino de Alicante que lleva cuatro años a la espera de una de estas casas. El Síndic insta a la Generalitat a ayudar a este afectado «cuanto antes». La conselleria se excusa en que la escasez de estos pisos de propiedad autonómica para personas desfavorecidas es tal que es necesario baremar el grado de necesidad de cada uno de los miles de solicitantes. En definitiva, sólo se les está concediendo a los más arruinados entre los arruinados. O a los casos en los que hay muchos hijos en riesgo de quedarse en la calle. Y se entregan con cuentagotas.

La situación es tal que el Síndic recuerda en su recomendación las normas más básicas que garantizan el acceso a una vivienda digna: la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y hasta la reciente Ley por la Función Social de la Vivienda, en la que la propia Generalitat se fija un plazo de seis meses para dar una solución habitacional.

«La conselleria debe resolver» en este periodo «las solicitudes de quienes, por sus ingresos u otras circunstancia, no pueden acceder» al piso. «Si transcurrido ese plazo no se ha dictado resolución, se entenderá otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo», recalca el Síndic, que insta a entregar ayudas para alquiler en el caso de no poder proporcionar la vivienda. El departamento autonómico alegó ayer que aún está desarrollando la citada ley y asegura que ya se aplican ayudas de alquiler para emergencia social. Sin embargo, no aclara la cuantía media de estos auxilios ni responde a la consulta de LAS PROVINCIAS sobre la cifra de personas en espera de vivienda social.