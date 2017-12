Siete profesores de la Comunitat, entre los mejores de España Los docentes son finalistas para ganar los Premios Educa 2017 que se entregan el próximo 23 de febrero en A Coruña JOAN MOLANO Martes, 19 diciembre 2017, 16:56

Muchos recordamos con especial cariño a ese maestro que consiguió sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos hizo comprender materias que sonaban a chino o incluso consiguió el más difícil todavía: que llegáramos a disfrutarlas. Nos encandilaba con su forma de explicar, tanto que era capaz de hacer magia y convertir, como dijo en su día Maruja Torres, a los malos estudiantes en buenos y a los buenos en superiores. Pertenecía a ese grupo de profesores que derrochaban vocación cada vez que comenzaba la clase y que hoy pueden recibir el reconocimiento público que se merecen gracias, entre otras inciativas, a la que promueve una plataforma virtual sobre educación.

Educa ha convocado por primera vez en España un evento para premiar a los mejores docentes del país en todas las etapas educativas: los Premios Educa Abanca 2017. Por el momento se conocen los diez finalistas de cada una de las cinco categorías establecidas en el certamen: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller, Formación Profesional y Universidad. Entre todos ellos figuran siete profesores de la Comunitat, escogidos entre más de 1.300 candidatos. Los ganadores se darán a conocer el próximo 10 de enero y la gala de entrega de diplomas se celebrará el 23 de febrero a las siete de la tarde en A Coruña junto al I Congreso Mundial de Educación Educa 2018. Pero, ¿quiénes son los docentes valencianos seleccionados?

Coni La Grotteria durante una clase. / LP

Constanza Micaela La Grotteria / Escuela Infantil Al Cole «Es un reconocimiento a una profesión tan importante y tan poco valorada por la sociedad»

Constanza Micaela La Grotteria, 'Coni', es una de las dos profesoras finalistas en la categoría de EducaciónInfantil. Se define como “educadora, madre y contadora de historias. Valiente y soñadora a partes iguales”. Confiesa que cree “en la educación y en el respeto e implicación que ello conlleva”. Trabaja en la Escuela Infantil Al Cole de Valencia desde hace siete años: “Junto a mis alumnos y sus familias aprendo a ser mejor docente y mejor persona”. Su premisa para “mejorar el presente” es fomentar la implicación de los padres en el aprendizaje de los pequeños.

Nació en Argentina y con 17 años ya colaboraba en talleres en una escuela pública de Buenos Aires “fascinada por escribir con tizas en la pizarra” y con que los niños la llamasen “seño”. La crisis económica de 2002 le obligó a emigrar a Italia, el país natal de su padre, donde la vocación volvió a llamar a su puerta. Tras seis años allí dando clases de español aterrizó en Valencia. Formó una familia, acabó sus estudios y comenzó a trabajar en un colegio. “¡Por fin tenía mi clase!”, exclama con entusiasmo, el que nunca pierde, como la sonrisa cada vez que habla de su profesión. Ahora está volcada en su trabajo en Al Cole, donde imparte clases siguiendo el Método Montessori, en el que las familias participan en el trabajo con los pequeños porque “si no hay implicación emocional con los niños y sus padres, no hay educación”.

Constanza tiene además un canal educativo en YouTube, 'Superprofes', donde fomenta “la lectoescritura con los bits de inteligencia” y aporta “recursos para el aula, cuentacuentos para educar en valores e ideas molonas para pasar tiempo de calidad con los niños”. "Ver mi nombre entre tantas personas que creen y viven cada día por la educación ha sido una ilusión muy grande. Es un reconocimiento a una profesión tan importante y tan poco valorada por la sociedad. Una manera de dar visibilidad a un colectivo que cada día abre las puertas del aula con una sonrisa llena de esperanza".

Cristina Rueda. / LP

Cristina Rueda Valero | CEI Minerva-La Salle «Somos muchos los maestros que cada día intentamos dar lo mejor de nosotros»

Cristina Rueda Valero opta también al premio de mejor profesora de España en Educación Infantil. Es la más veterana de los siete maestros de la Comunitat que se han clasificado. A sus 64 años se niega a jubilarse a corto plazo, aún tiene mucho que dar. Lleva más de cuatro décadas, desde 1976, al frente del CEI Minerva de Paterna y como tutora del aula de cinco años. Quienes más la conocen destacan su gran fuerza y tesón. Es dinámica, la definen, participativa e innovadora, siempre dispuesta a colaborar con el resto del claustro y a experimentar con las nuevas metodologías, tomando de cada nueva experiencia aquello que mejor se adapta para el buen rendimiento de sus pequeños. Si hay que jugar se juega, si hay que cantar se canta, si hay que tirarse al suelo, se tira... En el centro creen que por todo ello el Periódico Magisterio le otorgó el Premio Mención Docente 2015 como protagonista de la Educación.

"Una de las mayores satisfacciones, tras muchos años en el campo de Infantil, es pasear por la calle y encontrarme con antiguos alumnos o con sus familiares y que me cuenten los logros que poco a poco van consiguiendo", cuenta Cristina. "Me hace igual o mayor ilusión que si los hubiera conseguido yo". "Somos muchos los maestros que día a día intentamos dar lo mejor de nosotros para que nuestros alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje". La nominación a mejor docente de España 2017 supone para ella "una gran recompensa a una larga trayectoria" que comenzó "siendo soltera" y que abandonará "siendo abuela". "Es un reconocimiento a una forma de vida".

Cristina intenta siempre innovar para favorecer el aprendizaje de "esas pequeñas semillas que llegan al centro en pañales" y lo abandonan "leyendo, sumando, restando, con un rico vocabulario y muchas ganas de comerse el mundo". Sigue el método Flipped Classroom, un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula e involucra a las familias para utilizar el tiempo de clase, junto con la experiencia del profesor, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos.

Toni Solano. / LP

Toni Solano Cazorla | IES Bovalar «Estamos ante una encrucijada difícil, la educación no puede seguir siendo lo que era»

Toni Solano Cazorla está entre los diez mejores profesores de España en la categoría de Educación Secundaria. Imparte la asignatura de Lengua y Literatura en el IES Bovalar de Castellón de la Plana, centro en el que también es el director y coordinador del Prácticum del mencionado nivel. Además, imparte cursos de formación para el profesorado del instituto y ha sido profesor asociado de Didáctica de la Lengua en la Universitat Jaume I. Su currículum parece no tener fin. Su vida es dar clase. Es miembro de la asociación Novadors, que promueve la innovación educativa a través de jornadas y encuentros entre especialistas del ámbito educativo. En la actualidad, entre otros proyectos, participa como tutor en los cursos online del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) sobre Aprendizaje Basado en Proyectos y Desarrollo de la Función Directiva. Desde hace doce años publica posts para echar una mano a sus compañeros de profesión en el blog 'Re(paso) de Lengua', una "Cueva de Alí Babá, en la que encontrar alguna idea, algún germen que permita abrir caminos, sembrar dudas y avivar el seso de los más inquietos".

Estar entre los finalistas al premio de Educa ha significado para él "una sorpresa muy agradable": "Sobre todo porque proviene de mi tarea en el aula, de mi trabajo diario con mi alumnado". "También es un reconocimiento compartido con tantos colegas que dan lo mejor de sí mismos en su oficio y que no son tan visibles en las redes y en los medios como lo puedo ser yo ahora", subraya para después reivindicar que "es necesario mostrar que el aula es un contexto muy diverso y complejo y que educar no puede ser tarea de 'forajidos educativos', pequeños héroes encerrados en clase, sino que se necesita el acompañamiento de familias y otros agentes sociales, como los medios de comunicación, las instituciones y la clase política".

Se considera un profesor que lucha "por sencillos logros cotidianos" y cree que "esos avances necesitan ser compartidos para que nuestra labor tenga la visibilidad que merece, una visibilidad que puede lograrse gracias a premios como este". "Estamos en una encrucijada difícil y maravillosa a la vez, ya que no hay duda de que la educación no puede seguir siendo lo que era. Hasta los docentes más conservadores reconocen que hace falta replantear el sistema y los métodos", señala. "Sin embargo, debemos exigir que esos cambios no den la espalda a aquellos sectores que más ayuda necesitan. La escuela se ha de modernizar sin olvidar su carácter multicultural, diverso e inclusivo. Para ello no solo hacen falta buenos 'profes', sino también buenos gestores políticos y mucha más inversión".

Gemma Martín, agachada en el centro con suéter azul, junto a sus alumnas. / LP

Gemma Martín Paniego | CIPFP Ciutat de l'Aprenent «Educamos para que nuestros alumnos puedan defenderse en todos los ámbitos de sus vidas»

Gemma Martín Paniego figura entre los mejores profesores a nivel nacional en la categoría de Formación Profesional. Muy pocos en el centro donde imparte clases, el CIPFP Ciutat de l'Aprenent de Valencia, sabía que estaba nominada a los premios. Al recibir la llamada de este periódico dejó de ser un secreto. "No me verás, pero me pongo roja sólo de hablar de ello", reconoce. Es profesora de Formación Profesional de Estética desde hace catorce años, tiene la diplomatura de Enfermería y la titulación de Educación Infantil. Su lista de cursos realizados es interminable. Desde coaching y oratoria hasta técnicas de relajación, pasando por maquillaje en producciones audiovisuales, educación diabetológica o estudios sobre el papel de la familia en el proceso educativo, entre otros muchos.

"Con lo locuaz que he sido siempre, desde el 1 de diciembre me encuentro sin palabras", cuenta. Ese día recibió el correo electrónico de Educa en el que le comunicaban que era una de las finalistas. Está "muy agradecida a todas las personas" que han hecho posible la nominación: "Desde mi alumnado, compañeros y organizadores del concurso hasta mi familia. No pensaba que ocurriría". Desvela que lo que le movió a dedicarse a la enseñanza era "poder transmitir" sus conocimientos "en un ambiente de distensión y alegría, intentando siempre motivar y educar personas empáticas, capaces, luchadoras, inteligentes, con valores… para que sean poderosas y puedan defenderse en todos los ámbitos de sus vidas".

"Ahora hay que seguir trabajando con más energía y esfuerzo para que no decaiga el entusiasmo. Sin duda, lo que más me ha llenado ha sido la alegría de mis alumnas por haber recibido la nominación. Saben que las quiero y que toda mi ilusión se debe a ellas. Todo esto es más suyo que mío", concluye agradecida.

Juan Torres. / LP

Juan Torres Mancheño | IES L'Estació «Estos premios sirven para abrir los ojos a la sociedad y que vean el inmenso trabajo que hacemos»

La sensación que sintió Juan Torres Mancheño, profesor de FP en el IES L'Estació de Ontinyent, al ver su nombre en el listado de finalistas en los Premios Educa Abanca fue "increíble". Estaba eufórico, pero no por haber sido elegido entre tantos profesores sino porque todo había sido gracias a sus alumnos. Así que lo primero que hizo fue enviarles un mensaje de móvil para agradecerles su confianza y apoyo. "Que piensen que soy un buen profesor es el verdadero premio. Creo que lo primordial que debemos hacer como docentes es conectar emocionalmente con nuestros alumnos, conseguir emocionarles para que disfruten aprendiendo, que no tengan miedo a equivocarse una y mil veces y que sepan que si le ponen pasión, pueden conseguir cualquier cosa que se propongan", señala.

¿Cuál es su secreto para lograrlo? Desde que aterrizó en el instituto hace ocho años, donde también estudió y sacó matrícula de honor en BUP y COU, comenzó a investigar sobre nuevas formas de dar clase y descubrió "el poder de metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo y, sobre todo, la utilización de estrategias y herramientas tecnológicas de Gamificación -mecánicas de juego para la enseñanza-". Lo que le sorprendió es que cuando empezó a aplicar estas técnicas en el aula, el cambio en sus alumnos "fue radical". "El ambiente mejoró de una forma increíble y al mismo tiempo noté que disfrutaban muchísimo de lo que estábamos haciendo en clase, además de que trabajaban juntos con ilusión", afirma este ingeniero superior de Telecomunicaciones y profesor de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

"Estos premios sirven para abrir los ojos a la sociedad y que vean el inmenso trabajo que realizamos a diario para despertar a las personas que han de crear el futuro, ayudándoles a confiar en sí mismos y ver que todo es posible si se lo proponen", afirma Juan. Reconoce que ser docente le apasiona, que cada día que entra en clase es una aventura y una oportunidad para seguir aprendiendo y para intentar despertar las ganas por aprender de sus alumnos.

Javier Borrás. / LP

Javier Borrás Rocher | IES Conselleria «Hay muchos buenos profesores y es una lástima que sus enseñanzas se queden entre cuatro paredes»

Javier Borrás Rocher se licenció en Educación Física en 2003 por la Universitat de València. Su primer trabajo como profesor fue en las Escuelas Luis Amigó y a partir de ahí comenzó su peregrinaje como profesor interino en la Comunitat, pasando por varios centros de las tres provincias. El año pasado, ya como funcionario, consiguió un nuevo destino. Cogía las riendas de los ciclos de FP de Actividad Física Deportiva y Técnico Superior en Animación de Actividades Físico Deportivas en el IES Conselleria de Valencia, que le ha servido para estar nominado a mejor docente de España. Como al resto de sus compañeros finalistas, en ningún momento se le pasó por la cabeza que estaría entre los mejores del país.

Javi, como le conocen sus amigos, cree que su nominación es "un reconocimiento al trabajo invisible" que ha realizado durante "unos cuantos años". "Me siento muy contento y agradecido, por haber aparecido en esta lista, es más, ya estaba contento de que una compañera, Silvia Bañeres, a la que valoro, pensara en mí como buen docente". Ella fue quien propuso su nombre a Educa. Podían hacerlo actuales o antiguos alumnos, familiares o compañeros de profesión para que después la organización valorara a cada aspirante.

"Hay muy buenas profesoras y profesores en nuestras aulas y es una lástima que sus enseñanzas se queden entre esas cuatro paredes. Si todas y todos compartiéramos un poquito de nuestro saber hacer, nuestro alumnado, digo más, la sociedad, se beneficiaría de todo este conocimiento", comenta. A lo largo de todos estos años Javi ha impulsado junto a otros compañeros el proyecto sobre Educación Física UllEsportiu. Un trabajo que fue galardonado con el tercer premio de la Asociación Espiral como el mejor blog colectivo.

David González-Cutre, en el centro con camiseta blanca y roja, junto a sus alumnos. / LP

David González-Cutre Coll | Universidad Miguel Hernández «El docente debe ser una figura de apoyo además de un transmisor de conocimiento»

David González-Cutre Coll es un murciano de 36 años licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Extremadura y Doctor por la Universidad de Almería. Es profesor titular en la Universidad Miguel Hernández de Elche donde desarrolla su labor en el Centro de Investigación del Deporte. Imparte las asignaturas de Procesos de Enseñanza-Aprendizaje y Didáctica y Planificación en el grado de Ciencias de la Actividad Física. "Tengo una misión compleja, enseñar a enseñar".

David es el único finalista en los premios Educa de un centro valenciano en la categoría de Universidad. Su línea de investigación ha estado vinculada al estudio de la motivación humana, tratando de conocer los procesos que llevan a las personas a comprometerse con la práctica de la actividad física. En esta línea ha realizado muchos proyectos "intentando comprender cómo poder motivar a niños y adolescentes a practicar deporte a través del ámbito educativo en general y las clases de educación física en particular". Desde su grupo de investigación siempre han estado "muy preocupados en conectar la universidad con la escuela, para que nuestros estudios puedan llegar a la realidad del aula".

Su metodología se caracteriza por implicar mucho a los estudiantes en la docencia. Tiene 150 alumnos nuevos por año y hace el esfuerzo de aprenderse el nombre de todos ellos y tratarlos como más que alumnos, llegando a implicarse en sus problemas personales en algunos casos: "Además, trato de mostrar mi lado humano en la enseñanza, contando anécdotas personales, utilizando a mi mujer y mi hija como ejemplos para entender determinados conceptos didácticos, y así captar mejor la atención del estudiante. Me gusta contar historias". "Desde mi punto de vista, un universitario está en una etapa muy sensible de su vida y el docente debe ser una figura de apoyo, además de un transmisor de conocimiento", destaca. Concibe la enseñanza como "una interacción entre personas en la que se transmiten muchas más cosas que un temario". Por eso le emocionó saber que fue uno de sus alumnos quien le había nominado a los premios: "Seguramente percibió ese interés que muestro por ellos".