Silvia Congost: «Siempre que hay amor, hay bondad, compasión y un deseo de compartir» Silvia Congost, ayer, en la charla ofrecida en Aula LP. / J. SIGNES La especialista insiste en la importancia de que la educación emocional se aborde en las escuelas para evitar las relaciones tóxicas de pareja ISABEL DOMINGO VALENCIA. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:48

«¿Por qué se dice que los polos apuestos se atraen?». Es la pregunta que lanzó ayer un asistente y que provocó un respingo de la psicóloga Silvia Congostor durante su conferencia en el Aula LAS PROVINCIAS, que congregó a unas 300 personas en el Ateneo Mercantil de Valencia. «Es la mayor mentira que se ha creado sobre el amor. Los polos opuestos se repelen», aseguró tajante en el transcurso de una charla en la que trató de desmontar los tópicos y las creencias erróneas sobre las relaciones de pareja.

«Debemos cuestionarnos ideas como 'Quien te quiere te hará llorar', 'En el amor hay que luchar' o 'Si no tienes pareja a determinada edad, te quedarás para vestir santos'», explicó para insistir en la necesidad de que «hay que repensar el amor de forma sana, racional y menos romántica». Un punto en el que criticó que se vendan ideas que «hacen que pensemos que algunas relaciones o comportamientos son normales cuando, en realidad, no lo son».

Este es, además, el punto de partida de su último libro, 'Si duele, no es amor', en el que aborda los tres tipos de relaciones de pareja que, a su juicio, existen y que también desgranó en su charla. A saber: las relaciones basadas en el amor, en el desamor o en el «no amor».

Antes de desgranar «sus ingredientes», la experta en dependencia emocional quiso dejar claras dos ideas: primera, no se puede intentar cambiar a una persona, «hay que dejarla ser como es»; y segunda, «por amor no se sufre. Se sufre por una situación. Sufrir cuando acaba una relación es normal, incluso hay una explicación biológica; lo que no es normal es aferrarse a ella».

A partir de aquí, Congost se adentró en las relaciones de pareja, como la basada en el amor, «donde creces con esa persona, hay valores en común». «Siempre que hay amor, hay bondad, compasión y un deseo de compartir», remarcó. Y añadió: «En el amor, si no hay un 'sí' rotundo, es que es un 'no'».

De ahí saltó al desamor, «donde se sufre. Ya no hay amor, quedamos atrapados en lo que fue y en su idealización. Ya no te quiero pero, por miedo o culpa, me autoengaño y continúo con la relación», describió la psicóloga. «Hay que ser honestos con la persona pero también con uno mismo», aconsejó a los asistentes.

El tercer tipo son las relaciones que se basan en el «no amor porque nunca lo ha habido y ocurren cosas dañinas». En este caso, por ejemplo, se incluirían los malos tratos.

La clave, según Congost, es no sufrir y eso viene por los modelos de referencia, generalmente los progenitores, «que transmiten que hay que aguantar». A su juicio, «lo habitual es reproducirlos. No pensamos que estamos educando el 100% del tiempo». De ahí la importancia de «pensar en los roles de los padres para evitar repetir errores» y que la experta abogue por la inclusión de la educación emocional en las escuelas, de forma que se enseñen las relaciones de pareja y cómo evitar las tóxicas. «Cuando es capaz de diferenciar lo que es amor de lo que no lo es, simplemente empieza a vivir de verdad», resaltó la psicóloga.