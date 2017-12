El sector firma el acuerdo de horarios comerciales que fija la apertura en 38 festivos para Valencia Jesús Signes El pacto será efectivo desde el 15 de junio hasta el domingo después de Reyes EUROPA PRESS Valencia Jueves, 28 diciembre 2017, 21:20

Los representantes del sector del Comercio de la Comunitat Valenciana han ratificado este jueves el pacto sobre horarios comerciales, que fija en 38 días los festivos aperturables de las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Valencia, desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes.

El conseller de Economía, Rafa Climent, ha presidido la firma del pacto junto al director general de Comercio, Natxo Costa, un acuerdo que no presenta cambios «significativos» respecto a lo convenido en el Observatorio de Comercio del pasado 8 de diciembre y que se ha sellado finalmente sin la firma de CCOO y UGT.

El sector y la Generalitat han establecido que, desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes, se abrirá 40 días en en Finestrat, Torrevieja, Alborache, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa y Pilar de la Horadada costa, mientras que para el resto del territorio de la Comunitat, se abrirán once días. Por otro lado, los festivos aperturables en zonas que no son ZGAT para 2018 serán: 7 de enero, 18 de marzo, 1 de abril, 1 de julio, 25 de noviembre y 2, 8, 16, 23 y 30 de diciembre.

Climent ha explicado que, en relación a las demandas de rebajar hasta 31 festivos las aperturas en Alicante, ha quedado esa «espina hasta el último momento», pero que la Generalitat «no cierra ninguna puerta» y las ciudades tienen la «posibilidad de mejorar los horarios a través del Consejo de Comercio de Alicante», siempre que consigan unanimidad.

«Si quieren cambiar alguna cosa, que trabajen el diálogo», ha agregado. El conseller ha indicado que en Alicante no se logró un acuerdo «sustancial», por lo que «no era prudente incluir nada», pero que en la ciudad «se puede seguir trabajando desde su Consejo», ha reiterado. «Siempre han reivindicado que no quieren ser diferentes y este acuerdo plasma la no diferenciación entre Valencia y Alicante», ha resaltado.

Entrada en vigor a finales de enero

El pacto se tramitará como petición a la Generalitat. «La idea es que inmediatamente desde la Conselleria traslademos a las Corts», ha señalado Natxo Costa. Después, se convocará una reunión con todos los grupos parlamentarios.

Así, la aprobación se llevará a cabo en lectura única y «de la forma más rápida posible», para que pueda entrar en vigor aproximadamente el 24 de enero. De esta forma, los comercios disponen de un mes para adaptar su calendario.

Climent ha señalado que los comercios de gran distribución «se han comprometido a aplicar el acuerdo de forma rápida», pero que luego «cada empresa tiene sus propias dinámicas». «La planificación la pueden comenzar desde hoy», ha recalcado.

«La mejor solución posible, pero no la mejor»

El responsable de Economía ha puesto en valor el «diálogo, acuerdo y consenso» para llegar a un «punto de equilibrio aceptable» que habría sido «complicado si no hubiera habido concesiones por todas las partes». «Es la solución mejor posible, aunque no la mejor», ha matizado

En la misma línea, ha agradecido la «concesión» de los representantes del sector y las diferentes entidades que han ratificado el pacto, que ha permitido «llegar a un punto de encuentro que no satisface a ninguno, pero que no beneficia a ninguno por encima de otros», ha insistido.

«El diálogo es la línea de trabajo de este Consell, y en este acuerdo se materializa. Cuando hay diálogo, es normal que las cosas tarden un poco más que cuando se hacen por decreto», ha zanjado.