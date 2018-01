Sanidad descarta ahora diferenciar por el color del pijama a los pacientes con riesgo de fuga Pacientes del Doctor Moliner, en una imagen de archivo. / d. torres Un escrito de la dirección del Hospital de Serra dirigido al personal incluye la indicación de vestir a los enfermos de manera distinta LAURA GARCÉS VALENCIA. Martes, 9 enero 2018, 00:10

Sanidad descarta ahora que los pacientes con riesgo de fuga lleven pijama de color distinto al resto como dispuso el Hospital Doctor Moliner en una nota interna con fecha de 29 de diciembre dirigida al personal del centro sanitario. La conselleria manifestó ayer esta marcha atrás sin concretar el motivo. En el escrito que ha desencadenado la postura adoptada por el departamento que dirige Carmen Montón, la dirección del hospital señalaba que a los «pacientes identificados con un posible riesgo de fuga se les dotará de un pijama distintivo (color diferente)».

La iniciativa, como ayer adelantó LAS PROVINCIAS, fue calificada de «discriminatoria» por el sindicato CSIF, que aseguró su disposición a poner los hechos en conocimiento del Síndic de Greuges. Además, la formación sindical presentó un escrito ante la Conselleria de Sanidad el viernes denunciando la situación a partir del escrito de la gerencia del hospital.

«Marcha atrás»

La reacción de Sanidad ante la comunicación de la dirección del hospital a sus trabajadores no se hizo esperar. Ayer el departamento autonómico reconoció que se están estudiando medidas para mejorar la seguridad en este centro sanitario que se encuentra en una zona boscosa y la de los pijamas de color distinto es una de las que se podían llevar a cabo.

Pero, finalmente, se ha descartado «y no va a ser aplicada», aunque no especificaron las razones de la retirada de la opción de vestir de forma diferente a los mencionados enfermos, contemplada en el escrito del 29 de diciembre entre las «medidas a adoptar». Fernando García, representante del sindicato CSIF aclaró que el pasado viernes «las indicaciones estaban en cada sala de hospitalización» del centro de Serra. Acogió de buen grado lo que consideró «rectificar» por parte de Sanidad, aunque también cuestionó que la «dirección del hospital no sabe gestionar» en tanto que «primero va hacia adelante y luego tiene que dar marcha atrás».

La cronología de los hechos que se han sucedido en un plazo de diez días, de los cuales varios han sido festivos, pone sobre la mesa que ayer comunicó el departamento autonómico en referencia a descartar los pijamas de «color distinto» llegó tras la denuncia del CSIF al considerarla «discriminatoria» -como ayer adelantó LAS PROVINCIAS- y después de que la formación sindical presentara el viernes un escrito ante la Conselleria de Sanidad en el que, entre otras observaciones, incluye como el «más grave» este asunto.

El escrito a la Administración, dirigido a la dirección general de Asistencia Sanitaria, recalca el malestar del CSIF y se plantea que, además de distinguir por el color, «desconocemos si también llevarán en él una letra o símbolo para que todos los demás pacientes, familiares, trabajadores, voluntarios se fijen sólo en ellos».

El texto de la nota interna con fecha de 29 de diciembre parte de la consideración de que «ocasionalmente en nuestro hospital ingresan pacientes con desorientación que pueden en algún momento fugarse» y también reciben pacientes «con vigilancia de seguridad y sobre todo por ingreso involuntario o forzoso por orden judicial».

La comunicación del hospital parte del planteamiento de evitar al máximo el riesgo de fuga. Recuerda que cuentan con medios como vigilancia privada o pulseras de localización, entre otras, pero añade que es responsabilidad de los trabajadores procurar que el paciente reciba la atención necesaria y proporcional a su estado, de ahí las mencionadas «medidas a adoptar».

El Hospital Doctor Moliner es uno de los centros Hacle de la Conselleria de Sanidad, que son las instalaciones destinadas a la atención de pacientes crónicos y aquellos que requieren una larga estancia en un centro sanitario.