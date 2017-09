Sanidad avisa al IVO de que no va a negociar el contrato y que atenderá a sus pacientes Acceso a las instalaciones del IVO en Valencia, ayer. / irene marsilla La consellera Montón lanza su advertencia sin concretar ningún refuerzo de médicos y medios materiales D. GUINDO/AGENCIAS VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 01:38

La relación entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) se volvió ayer a tensar, tanto que amenaza con romperse. Carmen Montón, titular del departamento, dejó claro que no piensa negociar el concierto para la atención a los enfermos de cáncer (se está pensando, incluso, si aprobar la prórroga que ha solicitado la entidad), que no va a sacar el servicio a concurso y que la sanidad pública está «perfectamente preparada» para asumir a todos los pacientes. Eso sí, no concretó si para ello reforzará las plantillas de sanitarios y los medios materiales de las instalaciones públicas. Su fórmula para acometer la operación es «reordenar y trabajar en red». Y así lo apuntó la consellera después de reunirse ayer con los gerentes y los jefes de servicio de Oncología de los departamentos de salud de Valencia.

En concreto, y tras este encuentro, Montón trasladó al patronato del IVO que si finalmente «se descuelga y decide salir de la colaboración histórica con la Generalitat», la red pública está «perfectamente preparada» para asumir todos los pacientes. También indicó que la petición de prórroga solicitada por el IVO debe ser para «sustanciar» la documentación que falta y «cerrar una licitación que ya ha salido con una asignación provisional», pero que no está sujeta a ningún tipo de negociación» que «no cabe». «No es legal», recalcó. «El patronato del IVO está en una encrucijada y debe tomar una decisión», apuntó Montón en relación a si la fundación renuncia o no a firmar el contrato con la Generalitat, acuerdo en el que no cabe ninguna nueva negociación. La consellera deslizó que, para continuar colaborando con el Consell, debe «seguir trabajando como una entidad sin ánimo de lucro».

Por contra, si el IVO renuncia, la titular de Sanidad insistió en que la red pública está «preparada» y «asumirá los flujos trabajando en red y optimizando la asistencia», aunque no aclaró si habrá un aumento de personal y medios materiales para afrontar este incremento: «lo primero es reordenar y trabajar en red y después nos volcaremos al máximo en la oncología como lo venimos haciendo», indicó. Además, si finalmente el IVO no suscribe el acuerdo, Montón se comprometió a que los pacientes que actualmente trata la entidad recibirán «la financiación adecuada» para mantener los tratamientos.

Informe negativo

Por su parte, el IVO ya anunció la semana pasada la posibilidad de renunciar al concierto después de que a principios de mes tuviera conocimiento de un informe negativo de la abogacía de la Generalitat, documento que considera la convocatoria «irregular», ya que las bases son de un concurso público y lo que se suscribe es una acción concertada. Por ello, la fundación ha solicitado una prórroga a la conselleria para tratar de pulir este acuerdo y ajustarse a lo propuesto por la abogacía. Sin embargo, y sobre ello, Montón señaló que confía que el IVO no se base en las «salvedades» del informe de la abogacía para «dejar de colaborar con la Administración». «Espero que no se busquen falsas excusas», espetó. Además, recalcó que «lo importante» es el contrato final, que tiene el aval del Consejo Jurídico Consultivo, y que el informe de la abogacía «no es preceptivo».

Otra cuestión relevante son los 40 millones de euros que la conselleria adeuda al IVO. Sobre ello, Montón reconoció que Hacienda «permite hacer el abono», pero deslizó que el proceso de pago es «administrativamente y burocráticamente mucho más lento al estar fuera de contrato».

Por su parte, el jefe del servicio de Oncología del Hospital General de Valencia, Carlos Camps, recordó tras la reunión que la red pública dispone de recursos de la mayor calidad y de toda la tecnología necesaria, pero advirtió que salida del IVO les obligaría a «reorganizarse y «optimizar» los flujos de pacientes. Pese a ello, destacó que se afronta la situación «con mucha serenidad». «Los valencianos a los que se le diagnostique un cáncer tendrán los mejores recursos», subrayó.