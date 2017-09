«Said no era radical, pero no sé si alguien lo ha engañado» El tío del detenido, junto a un guardia civil. / j. signes El familiar del arrestado describe cómo llegó de niño a España, estuvo en un centro de menores y apenas es religioso: «A veces va a la mezquita» Hmad Benmarzoor Tío del joven detenido A. CHECA VALENCIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:55

Entre lágrimas, incredulidad y rabia, el tío del joven detenido no se ocultó ante los medios de comunicación. Hmad Benmarzoor defendió la inocencia de su sobrino, aunque con alguna fisura: «Es imposible que haya hecho esto. Últimamente tenemos muchísimo trabajo y no tiene tiempo para esto. No sé si alguien le habrá engañado, pero yo no me lo creo. Él no es un radical», aseguró el ciudadano marroquí, dueño de la 'Tienda de Comestibles y Carnicería Afoulki', el local en el que trabajaba el joven acusado de terrorismo yihadista y que ayer fue puesto patas arriba por la Guardia Civil y los Mossos.

Hmad recordó cómo su sobrino llevaba un año viviendo con ellos. Su vivienda de la calle Yecla es el hogar para él, su mujer y sus cuatro hijos. Said era como un hijo más. «Pensábamos que eran ladrones», recordaba el tendero al relatar cómo los agentes irrumpieron de madrugada en la vivienda. Asegura que al principio lo esposaron también a él, hasta comprobar por su documentación que no era a quien andaban buscando. A su alrededor vio como los investigadores rebuscaban hasta el último cajón y dos perros detectores de sustancias olfateaban cada rincón.

En un centro de menores

A pie de calle, el tío del sospechoso hacía memoria sobre cómo Said llegó a España. Cuando lo hizo aún era menor. Hasta que cumplió la mayoría de edad estuvo en un centro de menores de Barcelona. Luego vivió un tiempo con otro familiar en la capital catalana. Hace tres años que se mudó a Vinaròs y en el último año es cuando ha estado trabajando en la carnicería familiar.

Una y otra vez, Hmad Benmarzoor reiteró la ausencia de fanatismo de su sobrino. «No es muy religioso, apenas rezaba ni nada, aunque a lo mejor a veces iba a la mezquita», fue el apunte del atribulado familiar, a quien se le saltaron las lágrimas en varios instantes de la charla con los periodistas. El hombre negó no obstante haber coincidido en los últimos días mucho con su sobrino. «Nos fuimos a Marruecos a finales de agosto para la fiesta del cordero. De los atentados de Cataluña no habíamos hablado...».