Richard J. Roberts: «Escuchen a los científicos» Richard J. Roberts, ayer, durante su conferencia en la UCV. / lp El Nobel de Medicina imparte la conferencia inaugural del segundo congreso internacional organizado por la UCV D. GUINDO Viernes, 6 octubre 2017, 00:44

valencia. En Europa, distintos colectivos, especialmente las entidades ecologistas, «alarman sobre los peligros de los alimentos transgénicos, cuando en África, Asia o América Latina los niños pueden mantenerse con vida gracias a ellos. En el primer mundo no necesitamos los transgénicos, pero en los países pobres hay niños que no tienen comida. Sentarnos en el mundo desarrollado y decir al mundo en vías de desarrollo que no podemos alimentarles es inmoral». Así de tajante se mostró ayer el biólogo molecular británico Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina, en la conferencia inaugural de la segunda edición del Congreso Internacional 'Pobreza, hambre y sostenibilidad: Por una nueva humanidad' organizado por la Univesidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir. Este experto reclamó a las autoridades que «dejen de escuchar a estos grupos y empiecen a escuchar a los científicos», ya que, en su opinión, los productos transgénicos «son totalmente seguros».

Richards puso como ejemplo que dos millones de niños mueren al año por deficiencias de vitamina A, mientras que los científicos han creado un arroz rico en esta vitamina que sigue sin implantarse por el rechazo de los grupos ecologistas, que desconfían de su seguridad.

El acto inaugural del congreso contó también con la presencia del vicecanciller y obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, quien lamentó que «mientras discutimos si los transgénicos son buenos o malos, muchas personas están muriendo de hambre». Escudero recalcó que existen medios técnicos y científicos para atajar esta problemática mundial, pero que «lo que hace falta es una fuerza moral que nos ayude a conseguirlo». «Hay que cambiar la dimensión ética de cada uno de nosotros», recalcó.

Por su parte, el director del congreso y vicerrector de Evangelización y Pastoral de la UCV, José Luis Sánchez, destacó el apoyo que la institución ofrece a las investigaciones que pueden ayudar a que el hambre desaparezca. «Que se enteren en todos los lugares que en Valencia se está luchando contra la pobreza», añadió. Dada la talla del congreso -además de Roberts participa Marc Van Montagu, Premio Mundial de Alimentación 2013, o Jeffrey D. Sachs, director del centro para el desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia-, Sánchez echó en falta mayor presencia de representantes del Consell (sólo acudió el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo).