Ribera Salud baraja solicitar medidas cautelares ante la reversión de Alzira Hospital de la Ribera, en Alzira. / francisco garcía La petición se plantea para «evitar un posible perjuicio para el personal del centro y los habitantes» de la comarca L. GARCÉS VALENCIA. Domingo, 15 octubre 2017, 00:38

En el proceso de reversión del hospital de Alzira puede abrirse un nuevo frente. Ribera Salud, la empresa que gestiona el centro sanitario público de gestión privada, está valorando la solicitud de medidas cautelares para «frenar la reversión, evitar que siga adelante». Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, en estos momentos los servicios jurídicos estudian esta decisión que podría materializarse dentro de pocas semanas.

Esta posibilidad se plantea con el objetivo de que los tribunales consideren la posibilidad de adoptarlas a fin de evitar un «posible perjuicio tanto a los profesionales como a los habitantes de la comarca de la Ribera». Las fuentes consultadas recuerdan que el pasado verano «se presentó un recurso contencioso administrativo «contra la decisión de la Administración de no prorrogar el contrato». Existía la posibilidad de una prórroga de cinco años, que Sanidad ya anunció que no iba a conceder, sino que apostaba por la no renovación del contrato.

El hecho de que la resolución del recurso pueda llegar con posterioridad a la fecha de finalización de la concesión -31 de marzo de 2018- ha influido en la decisión de solicitar medidas cautelares en tanto que en ante el supuesto de un pronunciamiento favorable a la prórroga después de la fecha señalada, «se podría derivar una situación muy compleja que llevara en dar marcha atrás».

La concesionaria parte de que la decisión puede perjudicar a profesionales y ciudadanos

Las fuentes consultadas insisten en que la concesionaria se decidió por el recurso al entender que con la reversión «habrá un perjuicio para los profesionales y los habitantes de la Ribera». A ello añaden que se apoyaban en que «hay estudios, incluso de la propia Sindicatura de Comptes, que acreditan que habrá más lista de espera o menor índice de satisfacción entre la población», entre otros indicadores. También consideran que puede desencadenarse «una precarización de las condiciones de trabajo».

No son las únicas actuaciones de Ribera Salud en el escenario de los tribunales. El pasado abril la concesionaria ya interpuso un contencioso contra las normas de reversión al entender que «no se ajustan a la legalidad».

Explicaron entonces que en el recurso pedían la «suspensión» de esas normas «por el bien de los ciudadanos» en tanto que la empresa considera que «podrían paralizar la gestión» del departamento de salud. En el entorno de los impulsores del recurso pensaban que eran medidas «irracionales y desmesuradas» para cumplirse en el periodo de tiempo establecido como plazo para cumplirlas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana frenó las prisas de la Conselleria de Sanidad por recuperar el departamento de salud. Decidió suspender mes y medio los plazos que la conselleria indicó a Ribera Salud para cumplir las normas de reversión. Respecto al tiempo para su cumplimiento la sala considera que existe «desproporción».

La firma presentó recurso contencioso administrativo contra las normas y solicitó la medida cautelarísima de suspensión, que le fue denegada.