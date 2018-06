Retrasos de 5 meses del carné lastran las ayudas de las familias numerosas Stand de Fanucova en el Día de las Familias. / d. g. El colectivo pide que no se desvirtúen sus prestaciones al extenderlas a grupos con otras necesidades como discapacitados o monoparentales DANIEL GUINDO Sábado, 2 junio 2018, 00:35

valencia. Las familias numerosas ven con inquietud la gestión que se está llevando a cabo de la normativa y los procedimientos que amparan las ayudas y los beneficios fiscales y sociales de los que disfrutan por su condición de tener tres o más hijos -o dos si uno de ellos presenta una discapacidad superior al 33%-. Por un lado, lamentan los retrasos en la tramitación o renovación del carné que acredita su condición de numerosa, que en la Comunitat llegan ya a los cinco meses y, por otro, advierten de que la inclusión de nuevos colectivos en el ámbito de las familias numerosas, como las monoparentales o las que tienen miembros discapacitados, necesariamente «desvirtuará» buena parte de los beneficios de los que disfrutan.

En este último punto, Celia Chavero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), quiere dejar claro que tanto las familias monoparentales como las que tienen miembros discapacitados deben contar con todo el apoyo social y por parte de la Administración, algo que es «de justicia»; pero, para ello, deben disfrutar de una normativa específica que atienda sus particularidades y les dé respuesta. Sin embargo, no cree conveniente incluirlas en el abanico de prestaciones previstas en la ley actual que regula el ámbito de las familias numerosas.

En relación a las demoras en la tramitación del carné, las consecuencias se han hecho notar en el actual proceso de matriculación escolar, puesto que las familias que han adquirido recientemente su condición de numerosa no lo han podido acreditar al no contar con el preceptivo título, ni siquiera con el carné provisional que se entrega a las que se encuentran en fase de renovación, y que tiene una duración de tres meses. Por tanto, los puntos para la escolarización o para obtener descuentos en las matrículas universitarias de estas familias sin carné ni título provisional han quedado sin efecto o, en el caso de las facultades, están en el aire. Tampoco pueden disfrutar de todas las bonificaciones y descuentos a las que tienen derecho hasta que no reciban el título. Las familias esperan que los refuerzos previstos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra en el plan de choque que arrancará este mes reduzca las esperas y agilice los trámites.

Las familias sin el título no han podido obtener los puntos en el proceso de matriculación escolar

Por otra parte, y en lo referente a los cambios normativos, el Gobierno tiene ya redactado un proyecto de ley que reconocerá la condición de familia numerosa a las monoparentales con dos hijos. En el ámbito de la discapacidad también se ha planteado que, como propone el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se reduzca de dos a un hijo el número de descendientes necesarios para obtener el título de familia numerosa en los casos en los que los dos progenitores tengan discapacidad. Si sólo uno de los padres la tuviera, debería entonces aplicarse ese mismo supuesto si el grado reconocido es igual o superior al 65 %.

Ante esta situación, tanto la Federación Española de Familias Numerosas como Fanucova, apuntan que, por ejemplo, estos colectivos «no necesitan grandes viviendas, ni se ven afectadas por la penalización por exceso de consumo en la luz o el agua, ni usan vehículos con más plazas», como reivindican las familias numerosas. Por contra, sí requieren inmuebles o turismos adaptados o ayudas sociales específicas para su situación.