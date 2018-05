El retraso del carné deja a familias numerosas sin puntos para elegir colegio

Ante la proximidad del periodo de presentación de solicitudes para escoger colegio, en el caso de nuevas incorporaciones al ámbito educativo o cambios de centro, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova) ha comenzado a recibir quejas del colectivo referentes a la imposibilidad de justificar su condición de familia numerosa por los retrasos en la obtención del carné acreditativo. Así, en las nuevas incorporaciones, es decir, en familias que acaban de convertirse en numerosas por la llegada de un nuevo hijo, ante la carencia del título por los retrasos de más de cuatro meses que arrastra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en su expedición, no podrán optar a los entre tres y cinco puntos que obtendrían para poder escoger centro educativo, algo que se antoja clave a la hora de poder matricular a los niños en uno u otro colegio. Por tanto, la presidenta de Fanucova, Celia Chavero, vuelve a instar a la Generalitat a agilizar los procedimientos con el fin de contrarrestar las esperas a las que se someten a las familias.

Por otra parte, desde Fanucova reclaman también que a las familias numerosas se aplique también la exención del copago farmacéutico, al igual que a las monoparentales, como anunció el jueves el president Ximo Puig. Desde la entidad se muestran sorprendidos por que, progresivamente, las familias monoparentales han ido adquiriendo los mismos beneficios que las numerosas pero, de un tiempo a esta parte se están aplicando nuevas ventajas a este colectivo que no se están viendo extendida a las parejas con tres o más hijos. Desde la entidad creen que no se pueden valorar de igual forma una familia monoparental con un hijo, que una familia numerosa con seis o siete hijos, aunque los dos progenitores trabajen. Desde Fanucova proponen que se valore la renta per cápita a la hora de conceder las ayudas, no exclusivamente el modelo familiar. También quisieron dejar claro que no se oponen a las ventajas que reciben las familias monoparentales, que «nos parecen de justicia», agregaron.