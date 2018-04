Las residencias respaldan acudir a la vía judicial contra el concierto que las excluye Ximo Puig con José María Toro y la junta directiva de Aerte, ayer. / lp Las empresas votan por unanimidad recurrir a los tribunales para defender sus intereses frente las decisiones del Consell D. GUINDO VALENCIA. Jueves, 26 abril 2018, 00:23

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) celebró ayer su treinta aniversario con una asamblea general ordinaria en la que las empresas que conforman esta entidad -la más representativa del sector- respaldaron que la reelegida junta directiva acuda a los tribunales para hacer frente a dos importantes proyectos de la Administración autonómica, como es el concierto social, un nuevo sistema de contratación de plazas exclusivo para entidades sin ánimo de lucro, y el proyecto Resi-EQiFar, que centraliza de reparto de medicamentos en las residencias. Eso sí, siempre y cuando no logren llegar a acuerdos con los responsables de la Generalitat para, por un lado, abrir el concierto de plazas en residencias y centros a todas las entidades, no sólo a las del tercer sector y, por otro, mantener -aunque con mejoras- el sistema actual de la atención farmacológica residencial.

En esta línea, el director gerente de la entidad, José María Toro, alertó de que el concierto social abre la puerta a que cualquier ayuntamiento que quiera contratar, por ejemplo, un centro de día lo pueda realizar de forma exclusiva con entidades sin ánimo de lucro, excluyendo así a las mercantiles. Sobre ello, además, ya se ha presentado una reclamación ante la Comisión Europea y se ha intentado, sin éxito, que el Gobierno plantee un recurso de inconstitucionalidad.

LAS CIFRAS 20.000 plazas tienen, en la actualidad, las residencias y centros privados, que suponen el 80% de la oferta. 10.900 profesionales trabajan en las empresas de atención a personas mayores y dependientes.

Recordó también que están en conversaciones con los representantes del tercer sector para confeccionar un modelo único basado en la calidad del servicio y plantearlo a la Administración con el fin de que paralice el actual concierto social y no se judicialice la situación.

Por su parte, el director general de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (Lares) de la Comunitat, Sergio Cañellas, ya apuntó que «un concierto social específico para el tercer sector no es discriminatorio», ya que reconoce el valor añadido del modelo solidario, «el único que compagina de forma natural la lógica económica y la lógica social», el único modelo en el que «hasta el último céntimo que se obtiene es reinvertido en las personas». «Si la acción concertada desarrollada por la conselleria no es específica para entidades sin ánimo de lucro, no es social. Para eso ya estaba la ley de contratos y no era necesaria una nueva regulación», agregó. Además, confirmó que las entidades sin ánimo de lucro buscarán «por todos los medios posibles alcanzar un acuerdo que, respetando los valores éticos del sector solidario, evite la judicialización por las demandas contra el concierto que presenten las patronales mercantiles.

Por otra parte, en la asamblea de Aerte, Toro también destacó la necesidad de incrementar la colaboración con la Administración autonómica ante la falta de plazas para mayores y dependientes en residencias o centros de día, ya que «estamos muy alejados de la media estatal». Recordó que en sector cuenta en la actualidad con más de 20.000 plazas y cerca de 11.000 profesionales.