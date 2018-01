La reparación de expedientes judiciales dañados por el incendio se alarga tres meses La conselleria prolonga el plan de choque en la Ciudad de la Justicia y prevé que la planta más afectada por el fuego podrá reabrir en junio D. GUINDO Martes, 30 enero 2018, 00:46

valencia. La gravedad del incendio que el pasado mes de septiembre se registró en la Ciudad de la Justicia -que calcinó cuatro juzgados de Primera Instancia y obligó a trasladar ocho órganos judiciales y a suspender unos 2.500 juicios- ha provocado que el plan de choque impulsado para tratar de minimizar la afección tenga que prolongarse. En concreto, los órganos judiciales y la fiscalía han solicitado a la Generalitat que alargue tres meses más el dispositivo de funcionarios previsto, especialmente para reconstruir los expedientes que se calcinaron por el fuego, puesto que «va a ser lo más costoso», como apuntó ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien recalcó que, en un primer momento, se pusieron a disposición de los magistrados unos 40 técnicos de la Administración.

De esta forma, se prorrogará hasta el próximo 30 de junio la presencia de doce funcionarios (dos gestores, seis tramitadores y cuatro auxilios) para reconstruir los expedientes, así como ocho auxilios de atención al público en los juzgados de Instrucción 10 y del 1 al 7 y dos tramitadores que solicitó la Fiscalía. Además, antes de que finalice esta nueva prolongación, y en el caso de que sea necesario, Justicia pediría a Hacienda la autorización para que se mantenga el refuerzo, según la consellera.

Por otra parte, Bravo indicó que la limpieza de los expedientes que se salvaron ha concluido ya y que están llevándose a cabo las obras de reparación de los daños ocasionados. En esta línea, indicó que la planta tercera «probablemente podrá ser habilitada en marzo», pero el piso inferior afectado por el incendio no estará listo hasta junio. «El hecho de que no estén operativas no afecta al funcionamiento de la Justicia porque en menos de diez días montamos ocho órganos judiciales para trasladarlos rápidamente, y los juzgados afectados por el incendio siguen exentos de reparto de papel para poder trabajar en la tarea de la reconstrucción», indicó.

Por otra parte, la consellera señaló que el servicio de inspección «nos ha pedido la revisión de los sistemas eléctricos, pero no hemos detectado anomalías, más allá de que se tienen que mantener adecuadamente y eso están haciendo». Sin embargo, anunció que la conselleria está trabajando en un nuevo pliego para contratar el servicio de mantenimiento para que ésta sea «mucho más operativo, efectivo y fluido, y para que los trámites y la reparación de lo que surja no cueste tanto como está costando».

Por último, comentó que el nuevo plan de evacuación de la Ciudad de la Justicia está en fase de registro en el servicio de Emergencias de la Generalitat, por lo que en breve se pondrán en marcha los cursos para las personas encargadas de la coordinación de la evacuación.