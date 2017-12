La reducción de trenes por vacaciones y la huelga dejan el metro bajo mínimos Estación del metro durante una jornada de paros. / irene marsilla Ferrocarrils reduce un 20% el servicio durante diez días de navidades y tres coinciden con jornadas de protesta P. MORENO VALENCIA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 02:12

El perjuicio a los usuarios de los paros en el metro y el tranvía de Valencia se agravará aún más las próximas navidades, al sumarse la reducción en un 20% de las frecuencias de paso durante diez días, desde finales de este mes hasta principios de enero. La Federación de Vecinos alertó ayer de esta circunstancia, para pedir a la Conselleria de Obras Públicas y los sindicatos que resuelvan el conflicto laboral de una vez por todas.

Los llamados servicios intermedios aparecen como un invitado añadido a la falta de convoyes por la huelga, convocada por el desacuerdo sindical con la Ley de Seguridad Ferroviaria que se tramita en Les Corts. La reducción se ha fijado desde el 26 hasta el 30 de este mes, además del 2 al 5 de enero, con la justificación de una bajada de la afluencia de pasajeros al ser días vacacionales. Fuentes de la empresa indicaron que en los últimos años se han eliminado muchas de estas franjas en el calendario, que se centra sobre todo en julio y agosto.

Pese a esa voluntad, la combinación letal de servicios intermedios y paros se producirá el próximo día 30 y el 5 de enero, además de las dos primeras horas de la madrugada de la jornada siguiente. Esto último afectará a la oferta de este medio de transporte público la noche de Reyes, cuando acuden miles de personas al centro para contemplar la cabalgata y a los comercios para las últimas compras gracias a la prolongación del horario de cierre.

Los servicios mínimos en el metro son del 50% en hora valle (poca afluencia) y del 60% en hora punta, mientras que el tranvía alcanza el 70%. Los sindicatos realizan para estas últimas líneas paros desde hace meses, los días restantes al metro. De este modo, los servicios especiales del día 5 y para Expojove, con prolongación de horario en ambos casos, tendrán un efecto menor que el deseado sobre los usuarios de Metrovalencia.

La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, exigió un esfuerzo a sindicatos y empresa pública para solucionar el conflicto laboral, que ha originado desde el pasado septiembre jornadas de huelga en el metro y el tranvía. «Los usuarios están siendo los principales perjudicados ya que no podrán desplazarse con normalidad para ir a sus puestos de trabajo o para hacer sus compras navideñas, con el perjuicio que esto conllevará también para los comerciantes», comentó, para añadir que «esta no es la mejor manera de fomentar el transporte público como alternativa al vehículo privado, esta situación no se puede prolongar ni un minuto más».

Los paros en el metro y el tranvía tendrán una nueva jornada el próximo sábado, desde las cinco de la tarde hasta pasadas las diez de la noche. El día 30 irá desde las 18.30 horas hasta las 22.30 horas, mientras que el día 5 se han fijado dos tramos, uno desde las 7.45 horas hasta las 9.45 horas, junto con el más relevante para los usuarios que irá desde las 20 horas hasta la medianoche. El perjuicio a la noche de Reyes se completa al seguir la convocatoria hasta las dos de la madrugada del día siguiente.

La última oferta de la empresa a los sindicatos para lograr la desconvocatoria se centró en más ayudas para formación, descansos en el turno de conducción y reducir el tope de días seguidos que se pueden trabajar, entre las más destacadas. Las asambleas de trabajadores rechazaron la propuesta para insistir en el perjuicio causado por la futura ley, en cuanto al régimen de sanciones. Sobre esto, los responsables de Ferrocarrils se han negado siempre a negociar al tratarse de una cuestión legislativa, por lo que a corto plazo el conflicto no parece tener solución.

Por este motivo, Broseta pidió a la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que abra una mesa de negociación con los sindicatos para contemplar posibles soluciones, puesto que la elaboración de la ley citada excede las competencias de la empresa autonómica al afectar a Les Corts. «Pedimos a todos que hagan un esfuerzo para que la normalidad vuelva a un transporte tan importante como el metro y el tranvía, que ya de por sí tiene un servicio muy mejorable en cuanto a frecuencias de paso», finalizó la dirigente vecinal.