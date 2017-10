Radares y cámaras de tráfico no funcionan por falta de mantenimiento Nueve de cada diez dispositivos están inoperativos en la Comunitat tras expirar el contrato de la DGT con la empresa de conservación ARTURO CHECA VALENCIA. Miércoles, 11 octubre 2017, 00:59

Semana con puente festivo en la Comunitat Valenciana con celebración autonómica y nacional. Casi tres millones de desplazamientos de vehículos previstos en las carreteras valencianas. Y el 90% de las cámaras, radares y paneles de señalización, sin funcionar en la región. Es la denuncia lanzada desde CSI-F y que deja a los técnicos de Tráfico de la Comunitat «sin capacidad de señalizar accidentes, problemas en la vía de circulación o inclemencias meteorológicas», como advierte Ezequiel Archilla, delegado de Tráfico del sindicato. «Nueve de cada diez equipamientos no funcionan debidamente y afectan al Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que se encarga de las cámaras y radares de la Comunitat, Murcia y Albacete», subraya Archilla.

La razón de la falta de mantenimiento se remonta a abril. Desde esa fecha, según CSI-F, la reparación de los equipos no se ha producido, lo que ha acabado dejando a los técnicos a ciegas. Hasta ese mes llegó el contrato firmado con Indra, la empresa encargada de la explotación y conservación de esos sistemas de control de las carreteras. Sin embargo, este acuerdo no se habría renovado, algo que sí ha pasado por ejemplo en otros departamentos como el Centro de Gestión de Tráfico Norte, con sede en Valladolid y encargado de cámaras y radares en Castilla y León, además de Cantabria o Asturias. Pero en la Comunitat no se habría renovado, por razones que no han trascendido. LAS PROVINCIAS contactó ayer con la Dirección General de Tráfico para conocer la explicación de la situación y su resolución, pero no obtuvo respuesta.

Este periódico pudo comprobar ayer, a través de la web de la DGT, el no funcionamiento de las cámaras de Tráfico en la Comunitat. En la página de la Dirección General se puede visionar el estado de la circulación de todas las carreteras, pero actualmente no es posible hacerlo. En un total de 143 cámaras de la Comunitat aparece la leyenda 'no disponible' bajo una ventana en gris, igual que ocurre en Albacete y Murcia. La A-3 es el ejemplo más claro del problema que afecta a la región. Las cámaras no están activas, hasta que la autovía entra en Cuenca, instante en que las grabaciones sí funcionan y pueden ser contempladas en la página de la DGT.

«No vemos nada, no podemos señalizar incidentes, accidentes u otras anomalías en la vía», lamentó el representante de Tráfico de CSI-F. Idéntica inoperatividad existe con los radares de la Comunitat, tal y como indicaron desde el sindicato. «Agentes de la Guardia Civil ya conocen esta situación, y por ejemplo en Albacete ya están preparando un informe para subrayar los peligros», indica Archilla. Fuentes del destacamento de Tráfico de la Benemérita en Valencia aseguraron desconocer el estado exacto de los radares de Tráfico y sólo indicaron que los equipos de vigilancia funcionan a la perfección y «están pasando sus revisiones técnicas periódicas correspondientes».

Además de la falta de mantenimiento de radares y cámaras, el CSI·F advierte de que, «en plena operación salida y con una semana de festivos», el Centro de Gestión de Tráfico ubicado en Valencia «carece de la plantilla necesaria». La escasez de personal se debe a la «no sustitución de un trabajador con baja de larga duración y de otro técnico en situación de excedencia», como indican desde el sindicato. El personal, en la práctica, ha quedado reducido a dos jefes de explotación y a nueve operadores.

La central sindical muestra su preocupación por el abandono de este servicio por parte de la DGT y reitera que «cualquier contratiempo que ocurra en las carreteras no podrá ser atendido como debiera». También hace hincapié en la «imagen deplorable» que supone esa falta de medios y de mantenimiento. Recuerda que en esta coyuntura afronta el Centro de Gestión un operativo de tráfico de la importancia del que se desarrolla esta semana, con dos festivos y múltiples desplazamientos previstos.

2,7 millones de viajes

La DGT indicó ayer que la Comunitat Valenciana espera unos 2,7 millones de desplazamientos en la operación especial que se pondrá en marcha con motivo del puente de El Pilar. El dispositivo 'El Pilar-Fiesta Nacional de España 2017' se desarrolla en la región a partir de las 15 horas de hoy y hasta las 24.00 horas del domingo 15 de octubre.

En esta operación especial se espera, en el ámbito de toda España, un total de 6.300.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales un 20 por ciento corresponden al área de influencia del Centro de Gestión del Tráfico de Levante. El no funcionamiento de los radares también supone un agujero en la recaudación de la DGT. Y es que, tres radares de tráfico de la Comunitat Valenciana figuran entre los 50 de España que más dinero recaudaron con multas, al imponer sanciones por importe de 2,08 millones de euros, según datos del Gobierno central.

El radar con mayor recaudación se sitúa en el kilómetro 390 de la autopista de peaje AP-7, a su paso por la provincia de Castellón, con una recaudación de 1.119.564 euros. Los otros dos más 'multadores' están en la provincia de Alicante: uno en el kilómetro 171 (término de Villena) de la carretera A-31 (Alicante-Albacete), con 590.708 millones de euros en multas; y el otro en el kilómetro 521 (término de Elche) de la autovía A-7, con 377.442 euros de recaudación.