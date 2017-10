«Así no se pueden señalizar accidentes como el de Murcia»

Sin ánimo de querer entrar en la causa del accidente con cinco fallecidos que se produjo el lunes por la tarde en Murcia, Ezequiel Archilla, lanza una advertencia: «Con la situación actual de cámaras en el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, del que dependen los paneles de Murcia, no se pueden señalizar accidentes como el ocurrido allí». Como explicó el delegado de Tráfico del sindicato CSI-F, el personal del 'puesto de mando' de las carreteras está con las manos atadas, pues al no funcionar los elementos de filmación «no se pueden señalizar accidentes, ni retenciones, ni ningún otro tipo de contingencia en las vías de la región, pues no hay cámaras para comprobarlo».

Circular por alguna carretera de la Comunitat estos días sirve para comprobar cómo los paneles informativos están absolutamente apagados, ni siquiera algunos de los fijos que informan de la situación de un radar, que entre otras cosas tampoco funcionan. Archilla indicó que apenas sí están operativas algunas cámaras de la CV-35, aunque en la web de la Dirección General de Tráfico aparecen todas como absolutamente apagadas. En otras demarcaciones como Madrid o Barcelona las instalaciones funcionan a la perfección y se pueden contemplar las cámaras en internet.