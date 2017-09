«No pude examinarme debido a la huelga» Lunes, 11 septiembre 2017, 00:02

Elena Payá quería obtener el permiso de conducir durante el verano en Alcoy pero no tuvo oportunidad debido a la huelga. «Ahora no puedo hacer prácticas porque estudio en Valencia y me es imposible por las clases», afirma la universitaria.