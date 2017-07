El PSPV denuncia la supresión de 30 trenes de Cercanías entre Castellón y Valencia por la escasez de maquinistas Esta mañana «los trenes se paraban de repente sin que entendieran qué es lo que estaba pasando», aseguran EUROPA PRESS Castellón Lunes, 24 julio 2017, 15:56

La vicesecretaria de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE, Estíbaliz Pérez, ha expresado la "indignación" de la formación por la supresión de 30 trenes a partir de este lunes del servicio de Cercanías entre Castellón y Valencia, que ha relacionado con la escasez de maquinistas en los meses de verano y ha denunciado que "está aplicando el Gobierno para complicar la vida de las personas que tienen que desplazarse de una provincia a otra para trabajar".

"Como llega agosto y los pocos maquinistas que quedan tienen que coger vacaciones, se reduce el número de trenes", ha afirmado en un comunicado la socialista tras recoger "el sentir de muchas personas que se dirigen al partido para trasladar su protesta".

Pérez ha advertido así que los usuarios del servicio "ya han padecido esta mañana molestias de todo tipo" y que "los trenes se paraban de repente sin que entendieran qué es lo que estaba pasando". Se trata de algo que, a su juicio, "añade un plus de frustración a quienes han tenido que alterar sus costumbres para llegar a tiempo a trabajar".

Ante esta situación, la diputada ha denunciado que "lo que está haciendo el PP con los usuarios de Cercanías es una vergüenza, porque "con sus continuos recortes en personal, ha destrozar un servicio que funcionaba razonablemente bien y que en solo cinco años se han cargado".

"Los recortes no son "inocuos, sino que acaban pasando factura", ha advertido la socialista, en referencia a que "si se producen jubilaciones y no se renueva la plantilla, ocurre lo que estamos viendo: un día Renfe se queda sin maquinistas y, cuando llega el periodo de vacaciones, hay que suprimir 30 trenes porque de momento no circulan solos por las vías".