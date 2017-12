PSPV, Compromís y Podemos lamentan la decisión del Constitucional y dicen que se mantendrá la atención sanitaria universal Los socialistas dicen que una instrucción permite seguir dando cobertura y retan al PP a recurrirla «mirando a la cara a los ciudadanos» EUROPA PRESS VALENCIA Martes, 19 diciembre 2017, 13:10

Los tres partidos que sustentan al Consell de la Gneralitat Valenciana -PSPV y Compromís que lo integran y Podemos, que lo apoya- han criticado duramente este martes la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria, responsabilizando al PP de haber llegado a este punto. Los socialistas han avanzado que existe una instrucción previa al decreto que permite que se mantenga esa atención universal y "se va a seguir tratando a estas personas".

Así lo han señalado representantes de estos tres partidos en los pasillos de las Corts Valencianes, tras conocerse durante el desarrollo del pleno que se celebra en la Cámara valenciana -lo ha comunicado el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz- que el TC ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana, una de las primeras norma que aprobó el Consell de Ximo Puig cuando accedió al gobierno autonómico, y que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular.

El TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra este decreto, al considerar que lo que lleva a efecto esta norma es una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal", que incluye entre las personas que tienen la condición de aseguradas a los extranjeros "titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España".

El diputado del PSPV Ignacio Subías ha lamentado esta decisión, ya que el decreto ha permitido que 17.000 ciudadanos puedan recibir asistencia sanitaria pero ha asegurado que "la van a seguir recibiendo a pesar del PP". "Es una indignidad", ha indicado, para recalcar que en todo caso existe una instrucción previa al decreto que permite mantener la asistencia a estas personas: "Si quiere el PP que la recurra mirando a la cara a los ciudadanos, diciéndoles que no tienen derecho a la sanidad, que se atreva a recurrir la instrucción".

Por ello, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Lamentamos la decisión pero insistimos en que en cualquier caso se va a seguir tratando a estas personas como consecuencia de la instrucción". Además, ha vuelto a pedir la derogación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que es "el mayor ataque al Estado social, de derecho y el sistema sanitario público".

«Es un día muy triste»

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha asegurado, por su parte, que es "un día muy triste para el pueblo valenciano" porque se anula un decreto que permitía atender a todo el mundo "sin mirar de dónde viene" y ha acusado al PP de continuar en la estrategia de "perseguir los derechos de los ciudadanos" planteando el recurso.

Ha remarcado que el debate sobre este decreto "no es sobre su contenido", sino sobre las competencias de la Generalitat en la materia y ha lamentado que se le dice a la administración valenciana que "no es competente para atender a todo el mundo en la sanidad pública". Así, ha mostrado su esperanza en que "se encuentre la manera para seguir aplicando la sanidad universal" y ha criticado la "politización" del Constitucional para "conseguir lo que el PP no consigue en las urnas".

Desde Podemos, su diputado Daniel Geffner se ha mostrado "profundamente preocupado" tras conocer la noticia y ha puesto en valor el decreto que garantizaba la sanidad universal como cumplimiento de uno de los puntos recogidos en el Acord del Botànic. Su derogación es "injusta", ha agregado, como también el Real Decreto 16/2012, y ha incidido en que siempre estarán en contra de la exclusión sanitaria porque "la sanidad es un derecho".

"Pelearemos para que un punto fundamental del Acord del Botànic se siga cumpliendo, no podemos dar marcha atrás", ha concluido.