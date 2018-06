Psiquiatras valencianas en Londres y Pittsburgh La psiquiatra Rocío Roselló. / lp Rocío Roselló considera que la administración debe dotar de mayores recursos a las unidades de salud mental La Fundación Koplowitz financia su ampliación de estudios J. S. VALENCIA. Lunes, 11 junio 2018, 00:24

Rocío Roselló estudió Medicina en la Universitat de València. Posteriormente realizó el MIR en el Hospital Arnau de Vilanova. Se ha especializado en Psiquiatría Infantil y Adolescente y ahora tendrá la oportunidad de ampliar sus estudios en el Imperial College y en el St. Mary's Hospital de Londres con una beca concedida por la Fundación Alicia Koplowitz.

En la misma situación se encuentra Carolina Pastor, otra psiquiatra valenciana que ha finalizado el MIR en Hospital 12 de Octubre y ahora estudiará en el University of Pittsburgh Medical Center y el Western Psichiatric Institute & Clinic.

Esta es la quinceava ocasión en la que se convocan las becas de la Fundación Alicia Koplowitz. Son ayudas a la formación en Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente. Tres de los ganadores realizarán una estancia de dos años en centros hospitalarios de Reino Unido y otros dos en universidades americanas. Cuentan con una dotación de 36.000 libras y de 50.000 dólares anuales, respectivamente. A su regreso a España, los becados se podrán incorporar durante un año a un departamento o centro de investigación en este campo con el que la entidad mantenga un convenio.

Rocío Roselló mostró su agradecimiento por haber recibido la beca y señaló que se incorpora en septiembre a su nuevo puesto. «La ayuda es muy completa porque permite mejorar la formación a nivel académico, clínico y de investigación», puntualizó.

«Durante la carrera ya me interesó el estudio de la mente. Además, siempre me ha gustado la Pediatría. Por eso me he decantado por esta especialidad», resaltó Roselló. «La Psiquiatría Infantil me permite ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. El diagnóstico precoz puede ayudar a revertir una patología», afirmó la psiquiatra.

«En la Comunitat Valenciana hay muy buenos profesionales, pero la dotación de recursos en Salud Mental es insuficiente para el número de pacientes», opinó Roselló, para quien de esta forma se reduce el tiempo de atención a cada uno de ellos. Cuanto termine la beca, «mi idea es volver a Valencia».