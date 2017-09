Protesta en Torrevieja por el acto del Día de las Lenguas

La conselleria impulsó ayer dos iniciativas con motivo del Día Europeo de las Lenguas. En Valencia presentó una campaña de promoción del valenciano y en Torrevieja se programaron actividades para alumnos que no estuvieron exentas de polémica. En los días previos varias organizaciones de padres habían hecho un llamamiento a no participar al considerar que era un acto «puramente político». Según fuentes presenciales la mayoría de las casetas estaban vacías y no acudieron más de «300 jóvenes» pese a que la población escolar es de varios miles de alumnos.

«Ha sido un acto de promoción exclusiva del valenciano, sólo se les hablaba en esta lengua cuando en Torrevieja se hablan otras muchas al convivir diferentes nacionalidades», señalaron desde la Comarcal Bajo Segura, que agrupa a 61 Ampas. Por su parte, desde la delegación de la Federación Gabriel Miró criticaron que algunos centros informaron a las familias de que se trataba de una excursión, sin más detalles, y que en lugar de pedir autorización para participar se solicitaba que informaran de quienes no querían acudir. A la entrada 40 padres organizaron una protesta contra el modelo plurilingüe -muy contestado en la Vega Baja-, para defender el derecho a elegir lengua vehicular y para reclamar las obras del Ceip Amanecer, que lleva 12 años en barracones.

En cuanto a la campaña, lleva como lema 'Sempre teua. La teua llengua', se prolongará hasta 2019, cuenta con la participación de 'influencers' en redes sociales e incluye un autobús que recorrerá los municipios con actividades lúdicas y didácticas. La inversión supera los dos millones de euros.