Los profesores de Religión irán a los tribunales si se aplica el recorte horario Alumna de un colegio religioso durante una clase. / césar manso Los padres católicos tampoco descartan la vía judicial y critican «el poco respeto a las familias» que eligen «libremente» la materia JOAQUÍN BATISTA Valencia Martes, 26 diciembre 2017, 14:00

La propuesta de la conselleria de reducir el horario de la asignatura de Religión al mínimo ha levantado ampollas entre el profesorado afectado y las familias, hasta el punto de que si la medida finalmente se aprueba acabará en los tribunales, que ya han dictado sentencias contrarias al recorte en otras comunidades autónomas.

Esta es la intención de la Asociación de Profesores de Religión de la Comunitat (Apprece CV), que en un comunicado mostró su deseo de agotar la vía negociadora con Educación antes de recurrir al TSJCV. También lo prevé la Federación de Enseñanza de USO CV, que aunque quiere analizar la propuesta en profundidad ayer ya aventuró que podría carecer de encaje legal. Además es una opción que manejarán las familias agrupadas en la federación Fcapa.

Como publicó LAS PROVINCIAS, el borrador de decreto que fijará la nueva organización horaria de la Secundaria establece que en 1º y 2º de la ESO la asignatura pasará a tener una hora lectiva a la semana en lugar de las dos actuales, mientras que en el 3º y 4º no habrá cambios y seguirá manteniéndose en el mínimo legal (una sesión). En cambio, en 1º de Bachillerato se aumenta la carga horaria, pasando de dos a tres horas. Es decir, se minora en la última etapa de la enseñanza obligatoria y se incrementa en un curso de la postobligatoria. No habrá cambios en 2º, donde la normativa de 2015 ya no dejaba hueco para la materia.

El sindicato docente Apprece cree que se vulneran los acuerdos entre España y la Santa SedeUSO advierte de que la medida provocará reducciones de jornada entre el profesorado

Desde el sindicato Apprece quisieron recordar que las administraciones «están obligadas por ley a garantizar las enseñanzas de Religión con un trato equiparable al de las asignaturas fundamentales, incluyendo sus horarios», al tratarse de una materia avalada por los acuerdos entre la Santa Sede y España. Desde la organización señalaron que las previsiones horarias de Educación «vulneran el principio de equiparación» con el resto de áreas básicas, por lo que si se sigue adelante acudirán a los tribunales «igual que con el decreto de Primaria».

En este contencioso se ha empleado el mismo argumento, si bien el litigio sigue sin resolverse. La citada normativa era algo distinta, pues da libertad a los centros para fijar la carga horaria, por lo que se puede situar en una sola sesión semanal en lugar de las dos a las que obligaba la regulación anterior. En cambio el borrador de Secundaria la reduce a una hora en 1º y 2º, sin margen.

También reclamaron una «concepción abierta, tolerante, respetuosa e incluyente del hecho religioso» y recordaron que la materia se elige libremente. «No es mucho pedir respeto a quienes opinan lo contrario y cuya obsesión se centra en sacar la religión de la escuela o dejarla como testimonial», dijeron.

Extremadura y Baleares ya han tenido que rectificar La polémica sobre el horario de la asignatura se ha dado también en otras comunidades, donde ya hay pronunciamientos judiciales. El pasado verano la Junta de Extremadura tuvo que aumentar el peso de Religión en aplicación de una sentencia ganada por una asociación de padres después de que el Tribunal Superior de Justicia considerara que la reducción horaria de la materia en determinados cursos (a una hora semanal) era discriminatoria respecto a otras áreas específicas de la ESO, lo que contravenía los acuerdos con la Santa Sede. Pese a que el ejecutivo autonómico recurrió ante el Supremo, se dictaron instrucciones para cumplir con la ejecución de la sentencia. Algo parecido ha sucedido en Baleares en relación a la ordenación de la materia en Primaria, mientras que en Aragón se mantienen unas medidas cautelares que obligan a que la asignatura tenga una asignación de 90 minutos semanales y no de sesenta. También ha habido fallos en sentido contrario. En Asturias el Tribunal Superior aceptó el recurso de la Iglesia por el tratamiento de 1º de Bachillerato, si bien la consejería recurrió al Supremo, lo que cambió el pronunciamiento judicial. El caso está ahora en el Constitucional.

Desde la Federación de Enseñanza de USO CV consideraron que la nueva regulación «no está dentro del marco legal de desarrollo del currículum de la asignatura» y dijeron que adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la vía judicial. «Es lo que ha sucedido en otras comunidades que han intentado disminuir el horario», añadieron.

«Compartimos la importancia del aprendizaje del Inglés -la hora que se pierde servirá para aumentar esta materia, exactamente las destrezas orales- pero hay que dejar de hacer demagogia. Si se quiere mejorar la educación hay que sumar, dar valor, no reducir una materia que para muchos está en la base de la formación del ser humano y que en todo caso no resta, sino que suma», señalaron. También recordaron que se corre el riesgo de reproducir los problemas de Primaria, donde los docentes han sufrido importantes reducciones de jornada debido a los nuevos criterios para la configuración de los grupos, y concluyeron que se «ataca a los padres que quieren formación religiosa para sus hijos».

Para la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa) la medida se inscribe «en el maltrato habitual a la asignatura y a sus profesores» y aprovecha uno de los defectos de la Lomce, que permite -sin obligar- esta reducción al mínimo. Desde la organización dijeron que «se demuestra la obsesión antirreligiosa del tripartito» y el «poco respeto por las elecciones de las familias, que año tras año, en las dos redes, siguen eligiendo libremente Religión pese a las múltiples trabas y dificultades». Fcapa, que valorará la vía del contencioso si se mantiene el recorte, dijo además que la propuesta no casa con la idea de dar religión islámica. «Si se quiere corregir su ausencia pese a existir un colectivo numeroso de alumnos, ¿qué sentido tiene ahora recortar?», se preguntaron.