Los profesores piden actividades gratuitas en la jornada continua Los sindicatos reclaman modificar el sistema de votación para que no sea tan restrictivo y se facilite el cambio horario J. BATISTA VALENCIA. Viernes, 17 noviembre 2017, 01:40

Los sindicatos docentes coincidieron ayer en reclamar a la Conselleria de Educación que las actividades extraescolares o complementarias incluidas en la jornada continua sean gratuitas para las familias, como hasta ahora, aunque con el matiz de que debe ser la propia administración la que se encargue de su financiación para todo el alumnado. Así lo trasladaron en la mesa sectorial en la que se trató el borrador de la orden que modificará la regulación actual. Donde no hay tanta coincidencia es en la nueva limitación que impide a un centro donde las familias voten en contra volver a pedir el cambio horario al año siguiente, pues se obliga a esperar tres cursos académicos.

En un comunicado, el Stepv, la organización mayoritaria, informó de que pidió la retirada de la orden, entre otros motivos por considerar que la eliminación de la exigencia de gratuidad vigente actualmente «abre la puerta a la discriminación del alumnado sin recursos» al poder establecerse el pago de las actividades, de ahí que reclamara la dotación de las partidas presupuestarias necesarias. Según el sindicato, la administración replicó que trabaja en fórmulas para conseguir la gratuidad de la enseñanza a nivel global, más allá de la jornada adoptada.

En términos similares se expresó la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, que consideró necesario no sólo que las extraescolares no tuvieran coste, sino que se extendiera la gratuidad al resto de servicios como el transporte, comedor y material escolar. «Un cambio de jornada no puede ser sólo para mejorar las condiciones laborales del profesorado, sino que tiene que ser también una medida de mejora de la atención del alumnado», añadió.

En cuanto a UGT PV, además de reclamar la gratuidad independientemente del tipo de jornada, exigió «un espacio escolar libre de cuotas», aunque consideró positivo que exista «flexibilidad» para la llegada de nuevas vías de financiación siempre que se garantice que no haya exclusiones de alumnos.

El sindicato Csi·f, aunque no está en la mesa sectorial, ya había criticado el cambio impulsado y reclamó a la conselleria mantener el modelo actual al considerar que se ha demostrado que es aplicable.

En cuanto a la imposibilidad de repetir el proceso de cambio durante tres cursos en caso de rechazo de las familias en la consulta, el Stepv criticó que se produce una discriminación respecto a los centros con jornada partida, donde no existe nada parecido ni tampoco las mismas exigencias de evaluación. Sin embargo, tanto CC.OO. PV como UGT PV consideraron que es positivo dar estabilidad a los proyectos educativos de los centros.

Por contra, sí se pidió un cambio en los porcentajes de votación exigidos para que la conselleria acepte el cambio a la continua, por ejemplo introduciendo algún mínimo de participación y que el resultado dependa de los votos emitidos y no de los posibles. Esta medida facilitaría el cambio. Ahora se pide un apoyo de al menos el 55% de todas las familias del centro, voten o no.