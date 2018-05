«Hay profesionales a los que no les cubren ni las fotocopias»

La exigua cantidad del baremo pagado por expediente no es el único desacuerdo a limar entre conselleria y abogados. ¿Quién paga los honorarios de los letrados de oficio que asisten a un ciudadano y luego este no queda cubierto por la justicia gratuita? ¿Y con los abogados que llevan meses un caso complejo y sin embargo es remunerado sólo conforme al baremo por expediente? La consellera de Justicia dijo que estos casos «no entran dentro de la justicia gratuita, sino en cuestiones de derecho de defensa, aunque ya he trasladado al Consejo que estoy dispuesto a buscarle soluciones». Desde los Colegios de Abogados, Juan José Tortajada pone el ejemplo de los letrados (en causas extensas como la de Emarsa) que trabajan durante meses en una causa, «con 30 tomos o 20 folios», puso de ejemplo el presidente, y luego lo que se les paga «no les llega ni para las fotocopias».

Habla la plataforma

El aumento del 20% en los honorarios destacado desde la conselleria para el último año fue alabado por Tortajada, pero recordó que «esto se hallaba ya incluido en los presupuestos para 2018». La Plataforma por un Turno de Oficio Digno, que se reunió la semana pasada y descalificada por el Consejo, también envió ayer un comunicado para defender que su objetivo «siempre ha sido luchar por la dignidad de los letrados de oficio». La plataforma recordó que se constituyó en 2013 para responder a los recortes del anterior Consell y que ha trabajado «de manera continuada y humilde» con el Colegio de Abogados de Valencia. Reclaman aumentar el baremo, las indemnizaciones a los letrados y formación gratuita.