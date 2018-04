¿Cuándo se puede solicitar la prestación para personas sin recursos de hasta mil euros al mes? Inma Carda e Isabel Lozano en la comparecencia de ayer. / lp La nueva Renta Valenciana de Inclusión está destinada a las personas que carezcan de recursos económicos y que acrediten su residencia efectiva en algún municipio de la Comunitat D. GUINDO VALENCIA. Viernes, 20 abril 2018, 00:53

La nueva Renta Valenciana de Inclusión echa a andar un año y medio después de su presentación oficial. A partir del próximo lunes, y a través de los servicios sociales municipales, todas las personas que carezcan de recursos económicos y que acrediten su residencia efectiva en algún municipio de la Comunitat durante el último año podrán solicitar esta nueva ayuda que sustituirá a la actual Renta Garantizada de Ciudadanía y que, para familias de seis miembros, prevé una dotación mensual superior a los mil euros. Así lo anunció ayer la directora general de Inclusión Social, Inma Carda, acompañada por la concejal de Inserción Sociolaboral de Valencia, Isabel Lozano.

En concreto, este año se ponen en marcha dos de las cuatro modalidades de estas ayudas: la renta de garantía de ingresos mínimos, para aquellos solicitantes que no quieren someterse al plan de integración sociolaboral previsto por los técnicos de los servicios sociales (y que oscilan entre los 257,57 y los 404,75 euros mensuales como importes máximos y en función del número de personas que formen la unidad familiar); y la de inclusión social (entre 515,13 y 809,49 euros al mes) para los demandantes que sí acepten seguir los pasos marcados por los especialistas para su inclusión social y búsqueda de empleo. Como novedad, estas cuantías se pueden ver incrementadas en un 25% en los casos en los que los solicitantes tengan que hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual por lo que, en el primer supuesto, podrían ascender a 505,93 y en el segundo hasta los 1.011,86 euros mensuales en los supuestos de mayor importe.

Con este proyecto la Administración autonómica tendrá que rascarse el bolsillo, puesto que se espera que, de los actuales 27.000 titulares de las ayudas de renta garantizada de ciudadanía (en total, más de 51.000 personas beneficiarias), se pase, sólo este año, a unos 45.000 con la nueva renta de inclusión. La reducción de los requisitos (por ejemplo, podrán solicitarla incluso inmigrantes sin permiso de residencia) será clave para este aumento. Por tanto, ha sido necesario duplicar el montante de los 44 millones inicialmente presupuestados para 2017 (aunque ha tenido que ampliarse hasta los 56), a los 88 millones reservados para este ejercicio, cuantía que deberá incrementarse si la cantidad de solicitantes supera las previsiones, puesto que la Generalitat ha decidido que éste sea un derecho subjetivo, por lo que no podrá argumentar indisponibilidad presupuestaria para no otorgarla. «Pediremos créditos si es necesario», apuntó, en su día, la vicepresidenta Mónica Oltra. Además, la cifra de solicitantes seguirá creciendo el próximo ejercicio, con la puesta en marcha de la renta complementaria de ingresos por prestaciones (por ejemplo, para jubilados con pensiones bajas); y en 2020, con la cuarta modalidad, la de complemento para trabajadores con salarios bajos. En relación al abono de las prestaciones, cuando éstas vayan a parar a personas sin domicilio y cuenta bancaria, no se realizará en metálico, como en un primer momento se había barajado. Carda apuntó que están en conversaciones con otras autonomías que ya han implantado la medida y con entidades bancarias para que estos solicitantes puedan contar con una cuenta corriente en la entidad financiera y recibir ahí los abonos. La Administración tendrá seis meses para decidir si la concede o no y, de ser afirmativa la respuesta, las pagará con carácter retroactivo.

Por último, anunció que para las víctimas de violencia de género, de trata (prostitución), los refugiados y los asilados no será requisito la vivienda efectiva durante un año en la Comunitat para recibir las ayudas.