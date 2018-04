Premio a la tesis doctoral La investigadora valenciana Amparo Gotor. / lp El trabajo permite desarrollar dos productos biológicos para luchar contra la podredumbre marrón que afecta a los frutales Una investigadora valenciana, distinguida por la Universitat de Lleida R. V. Martes, 10 abril 2018, 23:51

valencia. La tesis doctoral de la investigadora valenciana Amparo Gotor ha sido premiada por la cátedra AgroBank Calidad e Innovación de la Universitat de Lleida (UdL). Gotor, doctorada por la Universitat de Lleida ha sido la ganadora de la segunda edición de este galardón dotado con 3.000 euros que tiene como finalidad premiar la investigación de excelencia en el sector agroalimentario.

El jurado ha escogido la tesis, titulada 'New advances in the control of brown rot in stone fruit using the biocontrol agent Bacillus amyloliquefaciens CPA-8' , de entre un total de 77 solicitudes llegadas desde 13 comunidades autónomas españolas. Gotor ha trabajado con un tronco de esta bacteria (B. amyloliquefaciens) para luchar contra el hongo que más afecta a los cultivos de fruta de hueso en Europa y que hasta ahora sólo se trataba con fungicidas. La efectividad de la bacteria ha sido validada en campos de cereza, melocotón y nectarina.

Gracias a la investigación, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha obtenido dos productos biológicos. «Su uso en los sistemas de cultivo habituales puede llegar a ser una estrategia prometedora para conseguir un descenso de las pérdidas originadas por la podredumbre marrón», destaca el director de la Cátedra AgroBank, Antonio Ramos.