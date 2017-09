Policías y guardias civiles exigen la equiparación salarial Un momento de la concentración en Valencia. / J. M Los agentes reclaman cobrar como las policías autonómicas en una concentración celebrada frente a la Delegación del Gobierno en Valencia JAVIER MARTÍNEZ Jueves, 28 septiembre 2017, 18:53

La asociación Justicia Salarial para la Policía (Jusapol), un colectivo de policías nacionales y guardias civiles que exigen la equiparación salarial en los cuerpos policiales, celebró una concentración este mediodía frente a la Delegación del Gobierno en Valencia para reclamar la igualdad de sueldos y complementos retributivos. Unos 300 policías y guardias civiles acudieron a la protesta con banderas de España y silbatos para hacer oír sus reivindicaciones, entre las que se encuentra cobrar lo mismo que los Mossos d'Esquadra y el resto de policías autonómicas.

La asociación fue creada por agentes y mandos de las fuerzas de seguridad del Estado para luchar por sus derechos retributivos y en apenas tres meses ya son cerca de 8.000 asociados. "Nuestra andadura se inició en la comisaría de Palencia gracias a un grupo de compañeros que empezaron esta lucha con mucha ilusión", afirmó Didier Dube, portavoz de Jusapol en Valencia. Didier manifestó que los policías y guardias civiles "tienen el derecho a cobrar lo mismo que los cuerpos autonómicos", y por este motivo, la asociación exige al Gobierno que presente al Parlamento de forma inmediata "un proyecto de ley para que sea efectiva la igualdad salarial".

En España, los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen de la categoría profesional, la unidad o la antigüedad, pero al compararlos con los sueldos de los agentes de las policías autonómicas se produce una gran discriminación, según el portavoz de Jusapol, ya que estos últimos cobran "unos 600 euros más al mes de media".

"Nosotros no somos afines a ningún partido político y detrás de esta concentración tampoco hay intereses sindicales, pues no representamos a ninguna sigla. Somos policías y guardias civiles que velamos por la seguridad ciudadana y pedimos al Gobierno que reconozca nuestra labor diaria. Las felicitaciones están muy bien pero con eso no llenamos el frigorífico ni pagamos las hipotecas", manifestó Didier.

Uno de los representantes de Jusapol leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones de los agentes y entregó también el escrito a una asesora del delegado del Gobierno. La concentración se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente en la plaza de los Pinazo. A la protesta asistieron representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) y la Agrupación Reformista de Policías (ARP). También acudió José María Llanos, presidente del partido político VOX Valencia, para apoyar la equiparación salarial en los cuerpos policiales.