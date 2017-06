Playas listas y vigilancia a medio gas La Confederación del Júcar cambia carteles de «prohibido el baño» por el de «peligro» porque no tiene competencia para perseguir o sancionar J. A. MARRAHÍ Domingo, 18 junio 2017, 21:11

Ha sido una lenta y costosa resurrección, pero las playas de la Comunitat han sanado 'in extremis' de las heridas de los históricos temporales. Las máquinas han trabajado hasta esta semana para que los arenales vivan, desde ayer, el primer gran 'llenazo' de la temporada: familias, los primeros veraneantes y turistas y los estudiantes de vacaciones.

Si bien la promesa de tener listo el litoral en Semana Santa no fue posible, como ya informó LAS PROVINCIAS, el Gobierno aprueba el examen al borde mismo del 'boom' turístico estival. Una inversión de nueve millones borra el aspecto de terremoto que el feroz oleaje dejó en el camino de Almenara. O el bocado del mar al arenal de La Casbah, en El Saler. Según fuentes de Delegación del Gobierno, las más de 70 playas afectadas por los temporales de invierno están hoy «listas y mejoradas para la llegada de turistas».

Salvo excepciones muy puntuales, el litoral valenciano luce en plenas condiciones. Y la mejor prueba son las 144 banderas azules obtenidas este año, que convierten a la Comunitat en la región de España con más telas ondeando en sus playas o puertos deportivos. La cifra supone un récord si lo comparamos con los últimos años. Hay casi 40 más que en 2010, según los datos de la Asociación para la Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que otorga los reconocimientos.

Analizamos el agua. La Generalitat realizó el año pasado controles de calidad en 213 zonas de baño marítimas. En total, 241 puntos de muestreo. El resultado es de sobresaliente. El 94% de las playas obtiene un «excelente» y sólo suspende un 1%. Las únicas consideradas con calidad insuficiente fueron las de Medicalia, en El Puig, y la de Massamagrell.

Arenales y paseos resucitados, aguas cristalinas y vigilancia.... «por debajo de lo que sería deseable para una región como la Comunitat», lamenta el presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, Manuel Esteban. Desde hace años, los profesionales alertan de los «ajustados presupuestos municipales» en la contratación de socorristas. El sector marca como ideal «una vigilancia plena ya desde mayo» y un intervalo de horario generalizado «entre las 10 y las 20 horas».

Amparan esta necesidad en dos factores. Por un lado, el aumento de víctimas de ahogamientos, que en la Comunitat se han doblado en los primeros meses del año al pasar de 5 a 11 entre enero y mayo. La Agencia Estatal de Meteorología constata que el calor cada vez llega antes y se marcha más tarde. Una treintena de personas perdieron la vida en el agua el pasado estío. Ya hay más fallecidos que en las carreteras.

En segundo lugar, aluden a un creciente aluvión de turismo estival que requiere «un mayor esfuerzo municipal. Según la Agencia Valenciana de Turismo, el sector espera este verano cuatro millones de visitas internacionales, un 10% más que al año pasado. Además, los turistas españoles realizarán casi 9 millones de viajes a la Comunitat, un repunte del 4% sobre el verano anterior. Y eso se traduce en 58 millones de pernoctaciones, la inmensa mayoría en zonas del litoral.

En Cullera, la vigilancia completa de sus playas no se produce hasta de aquí dos semanas. Si bien la más concurrida, la de Sant Antoni, tiene socorristas del 1 de junio al 30 de septiembre hay otras en las que los equipos de salvamento no llegarán hasta el 1 de julio. Es el caso de Brosquil, Cordobés, Marenyet, Cap Blanc o Far i Mareny. El horario, como en la mayoría de playas de la Comunitat, es de 11 a 19 horas. No se ajusta a la demanda de los profesionales del socorrismo. Por contra, se amplía el servicio a las playas de l'Estany y a la playa nudista, que lo perdió hace años.

Sueca no varía horarios respecto a años anteriores. Y también tiene playas en las que el Ayuntamiento no ha previsto socorristas hasta julio: Mareny Blau, Bega de Mar i La Llastra. En el litoral suecano la vigilancia sólo se prolonga hasta las 19 horas en fines de semana. De lunes a viernes, la torre de vigilancia se queda vacía a las seis de la tarde. Incluso hay cuatro franjas de la costa donde la vigilancia finaliza a las 13.30 horas, al entender el consistorio que el viento de Levante hace desaconsejable el baño.

Viajamos a La Safor. Allí los problemas están en la playa de Xeraco, que todavía no dispone de servicio de salvamento. La adjudicación a una empresa todavía está en trámites y el consistorio confía en que el servicio esté en marcha el próximo fin de semana.

Gandia está entre los municipios costeros valencianos con un mayor esfuerzo en vigilancia. Más de un centenar de efectivos de Cruz Roja se desplegarán en sus extensos arenales. Es de los pocos lugares en los que el servicio de salvamento es invariable de lunes a domingo y arranca a las 10.30 horas en vez de a las 11. Sin embargo, finaliza a las siete de la tarde, cuando el sol aún luce y cientos de personas suelen permanecer todavía en sus siete kilómetros de litoral. En Tavernes se ha ampliado horario en sus playas accesibles.

En la Marina Alta, sólo Benissa tiene vigilancia de 10 a 20 horas. «Se ofrece lo que pide el ayuntamiento y nos ajustamos a los que nos dicen», resume el responsable de una empresa contratada en la comarca. Dénia se acercará a esa cifra a partir del 1 de julio, cuando los socorristas controlarán la costa entre las 10.30 y las 19.30 horas. Hasta entonces, comienzan y terminan media hora antes. La puesta en marcha de los lavapiés ha sufrido un pequeño retraso, ya que debido a los daños del temporal se decidió cambiar toda la red.

Entre junio y septiembre del año pasado, la Federación de Socorrismo contabilizó 35 muertes en la Comunitat, la mayoría en playas. En 23 de ellas, la desgracia sobrevino en puntos sin vigilancia. Bien por que la víctima se bañaba fuera del tiempo de socorrismo o en espacios sin vigilancia prevista.

Otro punto donde todavía no hay vigilancia diaria en todo el litoral es Xàbia. Hasta julio sólo hay servicio de socorrismo de lunes a domingo en el Arenal, la Grava y la Granadella. En el Portitxol y el Benissero se limita a los fines de semana entre 11 y 19 horas. El próximo mes, el arenal de Xàbia sí alcanzará el intervalo de diez horas considerado como deseable por la federación. Pero en otra cala muy concurrida, la del Moraig, la vigilancia concluye a las 18 horas. Calpe apuesta por el modelo de 11 a 19 horas hasta septiembre.

Para los profesionales consultados, es especialmente importante que los ayuntamientos adelanten horario en la franja matutina. Es decir, que ya haya socorristas a las diez. «Es la hora habitual de bañistas de mediana o avanzada edad, las más sensibles a una posible indisposición al entrar al agua», coinciden. En parte, influye el contraste de temperatura o sus problemas de salud. «Pero una rápida intervención en el agua», resaltan, «puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte».

La Generalitat y Sanidad sólo reconocen ocho puntos de ríos aptos el baño a solicitud de los ayuntamientos. En Valencia son el manantial de Tuéjar, el río Anna a su paso por la localidad, el río Turia en Gestalgar y Sot de Chera, y el Sellent en Bolbaite. En Castellón, las mejores zonas fluviales son el Mijares en Cirat y Montanejos. Y en Alicante, los baños del río Algar en Callosa d'En Sarrià.

Pero sigue habiendo bañistas que aprovechan acequias, proximidades de presas o puntos tan peligrosos como el Azud de Antella, escenario de muertes. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) asegura que no puede «poner límites» a los bañistas. De hecho, está sustituyendo los carteles de «prohibido el baño» por otros en los que sólo se advierte de «peligro».