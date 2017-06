La ley de la playa Una joven toma el sol al lado de su bici en Valencia, a pesar de la prohibición de dejar cualquier tipo de vehículo en la playa. / irene marsilla Las multas más elevadas son por acampar, lanzar vertidos o navegar a menos de 200 metros de la costa Las normas de uso del litoral valenciano recogen casi medio centenar de prohibiciones y sanciones de hasta 3.000 euros J. A. MARRAHÍ/ DELEGACIONES Lunes, 26 junio 2017, 00:47

Valencia. Jugar. Pescar. Plantar la sombrilla o la hamaca. Cocinar. Escuchar música. Navegar. Las playas están llenas de posibilidades, pero cuidado. Cualquiera de estas acciones puede costarle caro en los arenales valencianos si no se atiene a las reglas. Las normativas de uso del litoral de los principales municipios costeros recogen medio centenar de restricciones y prevén multas de hasta 3.000 euros para las infracciones más graves. Algunas, como desoir la bandera roja o la venta ambulante de refrescos, son bien conocidas. Pero ¿sabía usted que no se puede usar jabón, emplear las duchas o el mar para fregar, jugar en la pasarela o tocar la guitarra en el Parque Natural de la Albufera?

Con el arranque de la temporada de baño, el conflicto ha estallado en Cullera. Algunos usuarios de la playa colocan sombrillas para 'conquistar' su espacio en primera línea. Pero el Ayuntamiento también ha instalado parasoles y colocarse por delante contempla elevadas sanciones de hasta 3.000 euros. El Consistorio asegura que nunca ha multado con tal cantidad.

En la mayoría de playas de la Comunitat se ha declarado la guerra a la sombrilla 'solitaria', aquella cuyo único fin es reservar un espacio junto al mar. «No se permitirá la instalación de parasoles o cualquier elemento que entorpezca las labores ordinarias de los servicios de limpieza dentro de su horario», reza la ordenanza del Ayuntamiento de Valencia. La policía tiene capacidad para requisarlas. Se considera una infracción leve con multas de hasta 750 euros en la ciudad.

Viajamos a la playa de la Malvarrosa. Con el 'boom' de las bicicletas no son pocos los bañistas que las tienen echadas a su lado en lugar de aparcadas en zonas habilitadas. Quizá ignoren que dejar cualquier vehículo en la arena, incluso los de dos ruedas, conlleva una sanción de hasta 1.500 euros. El año pasado, decenas de bañistas fueron expulsados de la playa por este motivo, lo que desató la indignación del colectivo ciclista. Sin embargo, la normativa municipal es clara al respecto.

Los perros sólo tienen cabida en una franja de la playa de Pinedo. En el resto de las de Valencia «se prohíbe el paseo y permanencia de cualquier tipo de animal en cualquier época del año», con la excepción de los perros lazarillos.

Pero una cosa es lo escrito y otra la realidad. En la práctica, la mayoría de sanciones propuestas por la Policía Local se deben a venta ambulante, presencia de 'gorrillas', los masajes en la arena o la venta ambulante de bebidas y alimentos sin autorización.

Las normas playeras presentan pocas diferencias entre las principales comarcas turísticas. Dénia, zona con mucha navegación deportiva, prevé 'estacazos' de más de 1.500 euros por navegar a menos de 200 metros del litoral. Quien ose desoír la bandera roja o acampar en alguna de sus playas podría llegar a desembolsar más de 750 euros. No sólo se persigue la venta ambulante. También el reparto de publicidad o los masajes. Y si se rompe su sombrilla o la colchoneta en el litoral dienense ni se le ocurra arrojarla a una papelera. Podría salirle por 300 euros.

Auxilio en venta ambulante

Xàbia prevé multas para la venta ambulante, pero también para quienes auxilien a los vendedores con el género o vigilancia. Si entra con un can en alguna de sus playas pagará 100, pero si ese can ensucia la multa se eleva a 150. Use el mar como lavavajillas o para limpiar recipientes de comida y se expondrá al pago de 60 euros. Con 100 se castiga la evacuación fisiológica, permanecer en playas y calas en horario de limpieza o dejar dentro cualquier vehículo, incluidas las bicis.

En Cullera se han expedido multas de 150 euros por bañarse con bandera roja. Similar cantidad se impone a vendedores ambulantes, ya sea en la arena o en el paseo marítimo. Si se trata de productos falsificados, ya entra en juego el Código Penal.

Resistirse a la bandera roja en la playa de Oliva se multa con hasta 800 euros. Similar sanción se prevé para el fuego en la playa o el uso de barbacoas o bombonas de gas para cocinar. Gandia también planta cara a las sombrillas 'conquistadoras', algo que no sucede en Tavernes de la Valldigna. En la capital de La Safor, cada dueño deberá permanecer junto a su parasol.

La pesca en la playa puede realizarse fuera del horario de baño en la mayoría de costas valencianas. Pero se persigue la presencia de submarinistas deportivos con harpones en zonas de bañistas.