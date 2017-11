Una red de piratas informáticos ataca dos universidades de la Comunitat En la UPV accedieron a una base de datos de noticias y en la de Alicante tumbaron una web para buscar autores que publican en valenciano y catalán J. BATISTA VALENCIA. Lunes, 6 noviembre 2017, 00:47

La Politècnica de Valencia y la Universidad de Alicante sufrieron a finales de octubre sendos ataques por parte del colectivo de piratas informáticos (hackers) Anonymous, dentro de la campaña que protagonizan y que está afectando a numerosas páginas webs de instituciones y administraciones públicas para visibilizar su apoyo al desafío independentista catalán. Es habitual que las cuentas de redes sociales asociadas a este movimiento acompañen los mensajes donde anuncian los resultados de sus acciones con consignas soberanistas.

En cuanto a la Universitat Politècnica, fuentes de la institución confirmaron a LAS PROVINCIAS la incidencia, que afectó concretamente a la web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Alguien vinculado a Anonymous consiguió acceder a parte de un servidor que contenía una base de datos de noticias colgadas en el portal, que pudieron descargar. Los servicios informáticos, según las mismas fuentes, procedieron a cortar el acceso exterior a la web, la dejaron en cuarentena y «taparon el agujero» que permitió la entrada.

Desde la UPV destacaron que en poco tiempo el portal recuperó la normalidad y se puso en funcionamiento y que no hubo riesgo de seguridad, en el sentido de que datos sensibles relacionados con el personal o el alumnado, como información de contacto o expedientes académicos, no figuraban en ese servidor, y por tanto, no resultaron en ningún caso afectados.

El ataque a la UPV fue publicitado el día 19 por el perfil de Twitter Anonplus, que es la red social de este colectivo de hackers. Pocas horas después dieron a conocer el realizado contra un dominio que forma parte de la Universidad de Alicante, concretamente el del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Iifv). Se trata de una red en la que también participan la Universitat de València y la Jaume I.

Fuentes universitarias explicaron que fueron conocedores de la incidencia a principios de la pasada semana y que afectó a una herramienta de consulta derivada de un proyecto de investigación que se alojaba en uno de sus servidores, si bien no era propia del instituto. Esta aplicación permitía acceder a reseñas bibliográficas de autores modernos de obras en valenciano y catalán. Fuentes oficiales del rectorado explicaron que los técnicos informáticos realizaron una primera comprobación tras ser conocedores de la publicación de Anonplus a través de Twitter y que no detectaron nada extraño, si bien se iba a proceder a una revisión más exhaustiva para descartar riesgos, por lo que la aplicación no iba a tener acceso mientras duraran los trabajos.

Tanto los centros como los perfiles relacionados con Anonymous vinculan los ataques con la campaña 'OpCatalunya' del colectivo hacker. De hecho aparecen en la relación de webs atacadas o que quedaron fuera de servicio en el marco de la iniciativa, donde se señala que se han filtrado usuarios y contraseñas de ambas webs universitarias. Eso sí, en los pantallazos publicados donde se reivindican los accesos no aparecen las etiquetas propias de la campaña, como 'Free To Choose' (Libre para elegir) o 'Free To Be Free' (Libertad para ser libre).

La iniciativa de este colectivo ha afectado a páginas web de numerosas instituciones y entidades privadas. Además del Constitucional, han reivindicado ataques contra las webs del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Ministerio de Justicia, de Proyección Civil, de la Junta de Andalucía o de la Guardia Civil, además de los portales de universidades como la de Huelva o Barcelona o de partidos políticos como el PP. También han reivindicado acciones contra empresas privadas. Tras el encarcelamiento de ocho exconsellers, se han vuelto a publicar pantallazos de webs caídas y se ha anunciado una nueva fase de la citada campaña.