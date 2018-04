Piden la demolición de las presas del Algar e Isbert

valencia. La asociación Ecologistas en Acción reclamó ayer la demolición de quince prensas en España, incluidas la de Algar del Palancia en Valencia y la de Isbert, en Alicante. Considera que han sido un «gran fracaso» y que son «inservibles». Cree «inaceptable» su existencia y pide la recuperación de los ríos, sobre todo ante el escenario actual de cambio climático, con medidas como el desmantelamiento de grandes presas y otras infraestructuras que afectan de manera tan grave a los ecosistemas fluviales.

Asegura que la presa de Algar del Palancia no está siendo utilizada y no está cumpliendo los objetivos para los que fue construida. Indica también no ha supuesto una mejora en la disponibilidad de recursos hídricos en la zona.

Sobre la presa de Isbert, la organización ecologista considera que está en desuso y abandonada por lo que no sirve para las labores para los que fue diseñada.

Ecologistas en Acción denuncia la inutilidad de estas infraestructuras y añade que esto obedece a varios motivos como que estén situados en cauces carentes de agua, o que cuentan con fallos y deficiencias en su construcción o bien que no satisfacen ninguna demanda.