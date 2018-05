Sin permisos para la recogida de firmas de Hablamos Español

La asociación Hablamos Español, que recoge firmas para plantear en el Congreso una ley que garantice la escolarización en castellano en las comunidades bilingües, denunció ayer que el Ayuntamiento de Valencia les denegó los permisos para instalar mesas petitorias el pasado fin de semana, uno en la plaza de la Virgen y otro en los alrededores de Mestalla. En un comunicado, la organización defendió que realizaron los trámites en el plazo estipulado y que el pasado martes se les informó por teléfono de que no se les iban a conceder. Un día después les llegó el escrito, que alegaba que en la primera ubicación se rechazó «con el pretexto de que la plaza estaba ocupada por otras entidades». En cuanto al estadio, se les transmitió que «desde al menos tres horas antes del evento (el partido del Valencia) no existen autorizaciones a terceros para no afectar los recorridos de evacuación», además de para no interferir en los protocolos y medidas de seguridad.

Desde Hablamos Español criticaron el trato «desconsiderado y discriminatorio» recibido y defendieron que sí había espacio en la plaza de la Virgen - «tan sólo había una bicicleta con propaganda, un vendedor de horchata y una carpa con objetos religiosos»- mientras que en Mestalla se colocaron diferentes puestos de venta ambulante «que ocupaban más espacio que la mesa petitoria».

«Estas actitudes son impropias en un país realmente democrático, en el que los poderes públicos han de facilitar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos», dijo la asociación, que trasladará las denegaciones a la Mesa del Congreso en forma de queja. Por otro lado, ha convocado una manifestación el 2 de junio que partirá de las Torres de Serranos para defender la libertad de elección de lengua.