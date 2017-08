El Perelló cierra durante una hora su playa por la presencia de un tiburón El avistamiento de una aleta hizo saltar las alarmas pero después se pudo comprobar que se trataba de una tintorera que se alejó en alta mar A. T./ Á. S. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:07

alzira. La tranquilidad habitual que se respira en la playa de El Perelló se vio alterada ayer por el avistamiento de una aleta de tiburón cerca de la costa. Sobre las dos de la tarde, los socorristas dieron la voz de alarma al verla y decidieron avisar a los bañistas para que salieran del agua cuanto antes. Una medida de precaución para evitar problemas si el animal se acercaba hasta la zona de baño.

De esta forma, se puso la bandera roja, que prohibe el baño, mientras los vigilantes hacían reconocimientos en el lugar donde se había visto para comprobar qué tipo de animal era el que se había acercado hasta la playa.

Después de la alerta inicial que sorprendió a los veraneantes, fuentes municipales señalaron que se comprobó que se trataba de una tintorera, una especie de tiburón mucho más inofensiva que suele aparecer ocasionalmente cuando el agua está muy caliente.

Según algunos testigos que se encontraban en la playa, la tintorera estaba acompañada por uno o dos delfines. Otros aseguraron, no obstante, que se trataba sólo de delfines y de que no había ninguna especie de tiburón. Sin embargo, no es extraño avistar tintoreras en la costa valenciana durante el verano.

Una hora aproximadamente después, y visto que el animal se encontraba ya lejos de la zona de baño, se retomó la actividad normal en la playa de El Perelló y se quitó la bandera roja.

No es la primera vez que se cierra una playa de la Comunitat Valenciana este verano por la presencia de escualos en el mar. En junio, otro tiburón de 120 centímetros, una musola, se acercó a la playa del Cabanyal y hubo que cerrarla al baño durante media hora. Un mes después se prohibió el baño durante una hora en la playa de La Goleta de Tavernes de la Valldigna cuando se avistó una tintorera de metro y medio. Ese día había bandera roja y el cierre de la playa apenas tuvo efecto.