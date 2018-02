Patrimonio y ruta de la seda Exposición sobre trajes de la ruta de la seda. / irene marsilla La Universitat de València lidera un proyecto internacional para su estudio R. V. Viernes, 2 febrero 2018, 01:20

valencia. Un proyecto liderado por la Universitat de València ha sido seleccionado para promover la conservación del patrimonio europeo sedero de los siglos XVI al XIX. La iniciativa está coordinada por el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por la Facultad de Geografía e Historia. La institución académica forma, así, parte de un consorcio de 9 socios. El proyecto está financiado por la Unión Europea.

Titulado 'Silknow, Silk heritage in the Knowledge Society: from punched cards to big data, deep learning and visual / tangible simulations', estará basado en los datos obtenidos de catálogos digitales de museos de toda Europa. Un sistema de inteligencia computacional permitirá a los usuarios acceder a informaciones relacionadas con la seda, a través de simulaciones visuales y tangibles. Asimismo, se desarrollará un tesauro multilingüe y un telar virtual que permitirá a los museos, industrias creativas y ciudadanía beneficiarse de tecnologías punteras para el disfrute y valorización de este patrimonio.

El proyecto tendrá una duración de 36 meses, de 2018 a 2020. Está formado por 9 socios de 6 países (Alemania, Eslovenia, España, Francia, Italia y Polonia), incluyendo industrias creativas, PYMES, universidades, centros de investigación y museos.

Silknow nace de la importancia que tiene para Europa como medio de intercambio de ideas y desarrollo. En palabras de la profesora Ester Alba, del Departamento de Historia del Arte, «iniciativas como ésta son fundamentales para proteger un patrimonio en peligro. Además, en la sociedad valenciana, se trata de un patrimonio vivo, pues se mantiene en uso gracias a la indumentaria tradicional».